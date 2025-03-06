Держат в напряжении до конца. 5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

Детективные сериалы всегда держат в напряжении и поражают неожиданными поворотами сюжетов. Если вы ищете истории, которые заставляют до последнего гадать, кто или что скрывается за преступлением, - тогда наша подборка точно для вас!

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных детективных сериалов, которые захватывают с первых кадров и держат в напряжении до финала.

На поверхности (Surface)

Главная героиня Софи имеет роскошную жизнь в просторном доме в Сан-Франциско. Кажется, что ее счастью нет предела. Однако пять месяцев назад женщина потеряла память из-за травмы головы, которую получила при попытке самоубийства. Пытаясь вспомнить свое прошлое, героиня начинает сомневаться в идеальности своей жизни.

Бортпроводница (The Flight Attendant)

Кассандра Боуден, бортпроводница с непростым прошлым, после бурной ночи с одним из пассажиров рейса в Бангкок просыпается в гостиничном номере и видит рядом с собой труп. Не понимая, что произошло ночью, девушка убегает из отеля и возвращается в Нью-Йорк. Однако там ее уже ждут агенты ФБР, которые хотят задать несколько вопросов.

Высокий потенциал (High Potential)

Мать-одиночка Морган - уборщица в отделе полиции Лос-Анджелеса. Она имеет высокий уровень IQ и способность замечать мельчайшие неточности, что помогает ей разгадывать самые загадочные преступления. Поэтому энергичная Морган становится консультантом следователей, доказывая, что для гениальности не всегда нужен значок.

Женщина в доме напротив девушки в окне (The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window)

После потери дочери и развода с мужем Анна проводит вечера за бокалом вина, наблюдая в окно, как жизнь проходит мимо нее. Однако появление нового харизматичного соседа поднимает настроение героини. Правда, ненадолго. Когда Анна становится свидетелем жестокого убийства в доме напротив, она начинает собственное расследование дела.

Великолепная пара (The Perfect Couple)

Жизнь Амелии должна скоро измениться, ведь она выходит замуж за мужчину одной из самых богатых семей. Однако элитную свадьбу срывает потрясающая трагедия. Теперь все гости под подозрением. Во время расследования открываются шокирующие тайны, которые заставляют посмотреть на каждого героя иначе.

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