7 найкращих серіалів березня 2025, які не можна пропустити

Березень 2025 обіцяє бути насиченим для любителів якісних серіалів, адже вийде кілька захопливих новинок, які безсумнівно варто додати до свого списку перегляду. Від кримінальних трилерів до супергеройських історій - кожен знайде для себе щось цікаве.

Дев'ять тіл у мексиканському морзі

Де і коли дивитися: на MGM+ - з 2 березня

Сюжет розгортається навколо дев'яти незнайомців, які опиняються у віддалених джунглях Мексики після аварії невеликого літака. Спочатку їм благоволить удача і всі вони виживають, але незабаром починають гинути один за одним за загадкових обставин. Тим, хто залишився, належить розкрити, хто з них є вбивцею, щоб врятуватися.

Шибайголова: Народжений заново

Де і коли дивитися: на Disney+ - з 4 березня

Сліпий адвокат Метт Мердок процвітає, але його альтер его не забуто. Вілсон Фіск обійняв посаду мера і лише Совіголова знає, хто ховається за маскою добродушного та чесного політика. Давні вороги, здається, забули про минуле і намагаються не повертатися до супергеройської діяльності.

Коли у нового мера з'являється переслідувач, героям доводиться згадати минуле. Фіску справді загрожує небезпека, але поки Мьюз дістанеться до нього, вбиватиме невинних. Непримиренні вороги перетворюються на союзників.

Юність

Де і коли дивитись: на Netflix - з 13 березня

Чотирисерійна історія будується навколо чоловіка, чийого сина звинуватили у вбивстві однокласниці. Хлопчика допитує поліція, його починають труїти однолітки. Дорослим належить дізнатися, наскільки жорстокими можуть бути діти.

Делі Боуз

Де і коли дивитись: на Hulu - з 6 березня

Загадкове вбивство батька ставить братів Раджа та Мира в центр кримінальних інтриг. Після смерті свого батька, Баби - управляючого магазину та голови великої пакистано-американської ОПГ - на хлопців лягає велика відповідальність.

У відеозверненні до своїх дітей Баба передає останні слова, кажучи: "Мальчики мои, если вы видите это, значит, случилось немыслимое".

Брати намагаються розкрити таємницю смерті батька та здобути авторитет на вулицях, в процесі цього вони дізнаються багато несподіваних фактів про свою родину.

Резиденція

Де і коли дивитись: на Netflix - з 20 березня

Геніальна ексцентрична детективка має розплутати справу про вбивство в резиденції президента в Білому домі, підозрюваними в якій є весь персонал і гості офіційної вечері.

Вбивця зі щасливим обличчям

Де і коли дивитися: на Paramount+ - з 20 березня

Історія серійного маніяка Кіта Джесперсона, який убив вісім дівчат. У 1990-х його засудили до довічного ув'язнення без права на помилування.

Студія

Де і коли дивитись: на Apple TV+ - з 26 березня

Метт Ремік стає головою кінокомпанії Continental Studios, яка переживає не найкращі часи. Кіно - це все його життя, але воно ж його вбиває. За дорогими костюмами та аксесуарами він ховає паніку, яка виникає в нього щоразу на вечірці, на знімальному майданчику, діловій зустрічі чи церемонії нагородження, де він завжди має шанс досягнути неймовірного успіху чи пережити катастрофу, яка знищить його кар'єру.

Разом зі своєю командою продюсерів Ремік щодня бореться з примхливими митцями та полохливими корпораціями, при цьому ні на мить не вимикаючись із виробничого хаосу та гонитви за великими кіношедеврами.