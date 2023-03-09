Держите способы снять наличку в банкомате без карточки

Очень часто бывает ситуация, когда вы нуждаетесь в наличных деньгах, но не взяли с собой кредитную карточку.

Вот процедура, которой нужно следовать, чтобы иметь возможность получить деньги в банкомате, пишет Sante Plus.

Как снять деньги в банкомате без карты?

Большинство банков сегодня предлагают снятие наличных только с помощью мобильного телефона. Это удобно, когда вы забыли банковскую карту дома или когда она потеряна или даже украдена. Конечно, еще необходимо загрузить приложение соответствующего банка и выполнить указанные шаги для снятия средств (они могут различаться в зависимости от банковских организаций).

Многие финансовые учреждения предлагают своим клиентам возможность вывода денег с помощью загружаемого приложения на мобильный телефон или онлайн-интерфейса. Эта альтернатива может быть более удобной и менее трудоемкой, чем обращение в традиционную банковскую кассу. Чтобы вывести средства, просто запросите желаемую сумму онлайн.

После проверки наличия средств клиент получает уникальный 9-значный код по SMS. Остается только ввести этот код в банкомате, чтобы снять деньги.

В дополнение к конкретному коду для каждой операции некоторые банки могут требовать ввода 4-значного секретного кода, выбранного при подключении услуги.

Сколько денег можно снять в банкомате?

Почти все банки устанавливают лимит на сумму наличных денег в кассе, которую вы можете снимать каждый день. Это сумма, которая обычно фиксируется в вашем банковском договоре.

Это в первую очередь мера безопасности, чтобы предотвратить кражу ваших учетных записей ворами. Но это также помогает банкам стабилизировать ликвидность. Действительно, этот лимит на снятие средств помогает лучше управлять денежным потоком.

Обратите внимание, что банки всегда держат в кассе ограниченное количество наличных денег, как и банкоматы. Установив этот лимит, банковское учреждение может контролировать сумму, которую оно должно распределить в любой момент времени. Ограничивая ежедневное снятие средств, банки помогают защитить своих клиентов от несанкционированного доступа.