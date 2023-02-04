Де зняти готівку з картки, якщо банкомати не працюють: пояснення

Регулярні відключення світла можуть створити деякі проблеми у користуванні банкоматом. В такому випадку передбачено декілька варіантів, які все ж допоможуть знайти вихід з цієї ситуації.

Про те, як зняти готівку з картки, коли не працюють банкомати - в матеріалі РБК-Україна .

Торговельні мережі

В першу чергу, необхідно пам'ятати про те, що зняти готівку з картки можна прямісінько на касі супермаркету, аптеки, чи АЗС під час оплати покупки. Відповідна послуга доступна в нижче перерахованих торговельних мережах:

"АТБ";

"Varus";

"Фора";

"Сім23";

"Сільпо";

"Аврора";

АЗК "ОККО";

АЗС "WOG";

Після оплати товару карткою - попередьте касира про бажання зняти готівку. Підтвердження операції потребуватиме PIN-коду вашої картки.

АТ "Укрпошта"

Перерахувати кошти з картки для отримання готівки можна й у відділені "Укрпошти". Також можна скористатись послугою "З карти додому". При виборі програми листоноша принесе переказ за вказаною адресою й передасть в руки отримувача протягом двох робочих днів. Для отримання коштів необхідно пред’явити листоноші власний паспорт

POS-термінали "Укрпошти"

Власники платіжних карток, або ж засобів з підтримкою технології NFC мають можливість отримати готівку у поштових відділеннях через POS-термінали. За одну операцію можна зняти від 50 до 15 тисяч гривень. Комісія становить 2%.