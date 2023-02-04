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Де зняти готівку з картки, якщо банкомати не працюють: пояснення

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Субота 04 лютого 2023 15:00
Де зняти готівку з картки, якщо банкомати не працюють: пояснення Фото: де зняти готівку з картки, якщо банкомати не працюють? (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Регулярні відключення світла можуть створити деякі проблеми у користуванні банкоматом. В такому випадку передбачено декілька варіантів, які все ж допоможуть знайти вихід з цієї ситуації.

Про те, як зняти готівку з картки, коли не працюють банкомати - в матеріалі РБК-Україна.

Торговельні мережі

В першу чергу, необхідно пам'ятати про те, що зняти готівку з картки можна прямісінько на касі супермаркету, аптеки, чи АЗС під час оплати покупки. Відповідна послуга доступна в нижче перерахованих торговельних мережах:

  • "АТБ";
  • "Varus";
  • "Фора";
  • "Сім23";
  • "Сільпо";
  • "Аврора";
  • АЗК "ОККО";
  • АЗС "WOG";

Після оплати товару карткою - попередьте касира про бажання зняти готівку. Підтвердження операції потребуватиме PIN-коду вашої картки.

АТ "Укрпошта"

Перерахувати кошти з картки для отримання готівки можна й у відділені "Укрпошти". Також можна скористатись послугою "З карти додому". При виборі програми листоноша принесе переказ за вказаною адресою й передасть в руки отримувача протягом двох робочих днів. Для отримання коштів необхідно пред’явити листоноші власний паспорт

POS-термінали "Укрпошти"

Власники платіжних карток, або ж засобів з підтримкою технології NFC мають можливість отримати готівку у поштових відділеннях через POS-термінали. За одну операцію можна зняти від 50 до 15 тисяч гривень. Комісія становить 2%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з прогнозом уряду та НБУ, у 2023 році середня зарплата українців зросте до 18 261 гривні.

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