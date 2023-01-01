Якщо вимкнули світло: як повернути гроші з банкомата чи терміналу
В Україні продовжують застосовувати відключення електрики. Тому громадян це може застати зненацька, в тому числі під час користування банкоматом або терміналом.
РБК-Україна наводить алгоритм дій, які допоможуть у такому випадку.
Зокрема, у разі такої ситуації, коли ви приходите до термінала покласти гроші на картку, половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? В Мінреінтеграції роз'яснили як діяти.
Алгоритм дій
Так, відповідні кроки, які допоможуть повернути готівку пояснили у ПриватБанку:
- Необхідно відразу зателефонувати на гарячу лінію 3700 і подати заявку на повернення коштів.
- Після чого повідомте номер термінала, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції.
- І коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують - недоотримані кошти повернуть вам на карту.
Мінреінтеграції також нагадує, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та АЗС.
Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки.
Всього таким шляхом отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.
Також можна зняти готівку з карти в "Укрпошті" чи на "Новій Пошті", звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працюватимуть банки та система платежів на Новий рік та Різдво.
Додамо, що найбільші українські банки запровадили в країні так званий "банкоматний національний роумінг". РБК-Україна писало, що це таке і як ним скористуватися.
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