Тримайте простий спосіб виростити тюльпани вдома у вазі

Як вирощувати тюльпани будинку цілий рік?

Щоб ваші тюльпани цвіли цілий рік, навіть поза сезоном, ви можете помістити цибулини тюльпанів у воду.

Ця техніка не нова. Її ціль – змусити цибулини цвісти, не чекаючи сезону цвітіння, тобто. весни. Для цього цибулини "обдурюються", щоб вони повірили, що настала весна.

Щоб виростити цибулини тюльпанів та прискорити їх проростання, виконайте такі дії:

Коли настане час, візьміть скляну вазу, засипте в неї чисті камінці або прозорі скляні кульки, які повинні зайняти орієнтовно 1/3 вази. Покладіть на них цибулини тюльпанів і додайте ще трохи камінчиків зверху. Потім налийте води, але тільки так, щоб вона не покривала всю цибулину, а ледве торкнулася її

Поступово з цибулин з'являтимуться коріння та паростки. Воду додавати у вазу потрібно при необхідності, і тільки так, щоб вона трохи закривала коріння. Ставити такі вази з тюльпанами краще у світлому місці, але не під пряме сонячне проміння. Ось і все, що потрібно зробити, щоб у вас з'явилися чудові тюльпани у вазі!