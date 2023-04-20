UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тримайте простий спосіб виростити тюльпани вдома у вазі

Як вдома виростити тюльпани (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тюльпани люблять дуже багато хто з нас. Ці квіти можуть радувати вас своїм цвітінням цілий рік прямо у квартирі. Для вирощування тюльпанів вдома вам знадобиться три речі.

Що потрібно для зростання квітів удома, розповіли у виданні Sante Plus.

Як вирощувати тюльпани будинку цілий рік?

Щоб ваші тюльпани цвіли цілий рік, навіть поза сезоном, ви можете помістити цибулини тюльпанів у воду.

Ця техніка не нова. Її ціль – змусити цибулини цвісти, не чекаючи сезону цвітіння, тобто. весни. Для цього цибулини "обдурюються", щоб вони повірили, що настала весна.

Щоб виростити цибулини тюльпанів та прискорити їх проростання, виконайте такі дії:

Коли настане час, візьміть скляну вазу, засипте в неї чисті камінці або прозорі скляні кульки, які повинні зайняти орієнтовно 1/3 вази. Покладіть на них цибулини тюльпанів і додайте ще трохи камінчиків зверху. Потім налийте води, але тільки так, щоб вона не покривала всю цибулину, а ледве торкнулася її

Поступово з цибулин з'являтимуться коріння та паростки. Воду додавати у вазу потрібно при необхідності, і тільки так, щоб вона трохи закривала коріння. Ставити такі вази з тюльпанами краще у світлому місці, але не під пряме сонячне проміння. Ось і все, що потрібно зробити, щоб у вас з'явилися чудові тюльпани у вазі!

Читайте також, зробіть це з орхідеєю у квітні, і вона віддячить розкішним цвітінням.

Раніше ми писали про топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири.

Читайте РБК-Україна в Google News
тюльпаницветырозсада