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Держите простой способ вырастить тюльпаны дома в вазе

Как дома вырастить тюльпаны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тюльпаны любят очень многие из нас. Эти цветы могут радовать вас своим цветением круглый год прямо в квартире. Для выращивания тюльпанов дома - вам понадобится три вещи.

Что нужно для роста цветов дома, рассказали в издании Sante Plus.

Как выращивать тюльпаны дома круглый год?

Чтобы ваши тюльпаны цвели круглый год, даже вне сезона, вы можете поместить луковицы тюльпанов в воду.

Эта техника не нова. Ее цель – заставить луковицы цвести, не дожидаясь сезона цветения, т.е. весны. Для этого луковицы "обманываются", чтобы они поверили, что пришла весна.

Чтобы вырастить луковицы тюльпанов и ускорить их прорастание, выполните следующие действия:

Когда придет время, возьмите стеклянную вазу, засыпьте в нее чистые камешки или прозрачные стеклянные шарики, которые должны занять, ориентировочно, 1/3 вазы. Положите на них луковицы тюльпанов и добавьте еще немного камешков сверху. Затем налейте воды, но только так, чтобы она не покрывала всю луковицу, а только чуть касалась ее

Постепенно из луковиц будут появляться корни и ростки. Воду добавлять в вазу нужно по мере необходимости, и только так, чтобы она чуть закрывала корешки. Ставить такие вазы с тюльпанами лучше в светлом месте, но не под прямые солнечные лучи. Вот и все, что нужно сделать, чтобы у вас появились прекрасные тюльпаны в вазе!

Читайте также, сделайте это с орхидеей в апреле, и она отблагодарит роскошным цветением.

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