Зробіть це з орхідеєю у квітні, і вона віддячить розкішним цвітінням

Догляд за екзотичною орхідеєю дуже простий, але має свої особливості. Якщо ваша квітка стоїть на підвіконні, то навесні і влітку її треба обов'язково захищати, щоб вона далі радувала пишним цвітінням і зеленим соковитим листям.

Про нюанси догляду за рослиною розповіла квітникарка з TikTok "Світ орхідей".

Зробіть це для орхідеї у квітні

Річ у тім, що саме у квітні у нашій кліматичній зоні починається "активне" сонце. Орхідеї, що стоять на підвіконні, не варто купати в такому сонячному промінні. Листя квітки попри свою м'ясистість легко отримують опіки.

Так виглядає опік на листку орхідеї (фото: facebook.com/iarosua)

Якщо у вас нема змоги організувати стелаж для квітів зі штучним освітленням, вікно треба буде затіняти.

Ви можете це зробити за допомогою світлих ролетів, які пропускають світло, але не сонячні промені.

Можна так само притінити на весінньо-літній період за допомогою паперу, закріпленому на склі. Папір варто розмістити на ту частину вікна, через яку проникає сонце, коли повернуте у ваш бік.

Орхідея під сонячним промінням і після притінення (скриншот)

Яке вікно краще підійде для рослини

Квітникарі у Facebook-пабліку IAROS рекомендують орхідею тримати влітку на північно-західних вікнах, а взимку - на південних. У такому положенні баланс освітлення буде ідеальним і безпечним.

Погана новина в тому, що листя з опіками вилікувати вже не вдасться - тільки видалити або залишити, проте естетично квітка втратить свою привабливість.