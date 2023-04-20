ua ru
Чт, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тримайте простий спосіб виростити тюльпани вдома у вазі

Новость на русском →
Четвер 20 квітня 2023 13:58
Тримайте простий спосіб виростити тюльпани вдома у вазі Як вдома виростити тюльпани (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тюльпани люблять дуже багато хто з нас. Ці квіти можуть радувати вас своїм цвітінням цілий рік прямо у квартирі. Для вирощування тюльпанів вдома вам знадобиться три речі.

Що потрібно для зростання квітів удома, розповіли у виданні Sante Plus.

Як вирощувати тюльпани будинку цілий рік?

Щоб ваші тюльпани цвіли цілий рік, навіть поза сезоном, ви можете помістити цибулини тюльпанів у воду.

Ця техніка не нова. Її ціль – змусити цибулини цвісти, не чекаючи сезону цвітіння, тобто. весни. Для цього цибулини "обдурюються", щоб вони повірили, що настала весна.

Щоб виростити цибулини тюльпанів та прискорити їх проростання, виконайте такі дії:

Коли настане час, візьміть скляну вазу, засипте в неї чисті камінці або прозорі скляні кульки, які повинні зайняти орієнтовно 1/3 вази. Покладіть на них цибулини тюльпанів і додайте ще трохи камінчиків зверху. Потім налийте води, але тільки так, щоб вона не покривала всю цибулину, а ледве торкнулася її

Поступово з цибулин з'являтимуться коріння та паростки. Воду додавати у вазу потрібно при необхідності, і тільки так, щоб вона трохи закривала коріння. Ставити такі вази з тюльпанами краще у світлому місці, але не під пряме сонячне проміння. Ось і все, що потрібно зробити, щоб у вас з'явилися чудові тюльпани у вазі!

Читайте також, зробіть це з орхідеєю у квітні, і вона віддячить розкішним цвітінням.

Раніше ми писали про топ-5 невибагливих кімнатних рослин для квартири.

Читайте РБК-Україна в Google News
тюльпани цветы розсада