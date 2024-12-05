Тримали у будівлі зі зміями і скорпіонами. Що відомо про викрадення популярної моделі Victoria's Secret

Модель Victoria's Secret Лусіану Кертіс викрала з ресторану банда озброєних бандитів. Інцидент трапився минулого тижня, і зірка, її 53-річний чоловік Енріке та 11-річна донька протягом 12 годин були у заручниках.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Daily Star пише детальніше, що про це відомо.
Лусіану Кертіс утримували в заручниках у будівлі, де, за повідомленнями ЗМІ, "кишіли змії та скорпіони". Бандити наставили зброю на родину зірки та змусили їх робити банківські перекази, які були їм необхідні. Поліція вже взялася за справу: пообіцяла спіймати злочинців і звинуватити їх у викраденні, вимаганні та пограбуванні.
Родина 12 годин залишалася у занедбаному приміщенні, перш ніж їм вдалося опинитися на свободі. Це була стара будівля, яка мала дірки в даху, всюди було розкидане сміття, підлога була брудною, туалет - просто жахливим. Місцеві ЗМІ повідомляють, що модель чула погрози на свою адресу.
Менеджер Лусіани підтвердив факт викрадення, а також зазначив, що наразі з моделлю та її рідними усе добре.
"Родину звільнили, вони всі у безпеці та почуваються добре", - сказав він.
Представники поліції переглянули відео з камер спостереження біля ресторану, де трапився інцидент. Це сталося на вулиці Авеніда Піо. Також з'ясовується, чи належав знайдений неподалік спалений автомобіль моделі або її обранцю.
Нагадаємо, Лусіана народилася в Сан-Паулу, в родині матері-бразилійки та батька-англійця. Нині зірка мешкає в Нью-Йорку. Вона знімалася для рекламних кампаній провідних брендів, таких як Arden B., Bebe, Bergdorf Goodman, Charlie Miller, Coccinelle, CoverGirl, Harrods, H&M, Victoria's Secret, L'Oréal та Revlon.
У шлюбі зі своїм коханим знаменитість перебуває вже понад 20 років, і вони виховують двох доньок.
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