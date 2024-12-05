Тримали у будівлі зі зміями і скорпіонами. Що відомо про викрадення популярної моделі Victoria's Secret

Викрадення Лусіани Кертіс

Лусіану Кертіс утримували в заручниках у будівлі, де, за повідомленнями ЗМІ, "кишіли змії та скорпіони". Бандити наставили зброю на родину зірки та змусили їх робити банківські перекази, які були їм необхідні. Поліція вже взялася за справу: пообіцяла спіймати злочинців і звинуватити їх у викраденні, вимаганні та пограбуванні.

Родина 12 годин залишалася у занедбаному приміщенні, перш ніж їм вдалося опинитися на свободі. Це була стара будівля, яка мала дірки в даху, всюди було розкидане сміття, підлога була брудною, туалет - просто жахливим. Місцеві ЗМІ повідомляють, що модель чула погрози на свою адресу.

Лусіана Кертіс (фото: instagram.com/lucurtis)

Менеджер Лусіани підтвердив факт викрадення, а також зазначив, що наразі з моделлю та її рідними усе добре.

"Родину звільнили, вони всі у безпеці та почуваються добре", - сказав він.

Представники поліції переглянули відео з камер спостереження біля ресторану, де трапився інцидент. Це сталося на вулиці Авеніда Піо. Також з'ясовується, чи належав знайдений неподалік спалений автомобіль моделі або її обранцю.

Нагадаємо, Лусіана народилася в Сан-Паулу, в родині матері-бразилійки та батька-англійця. Нині зірка мешкає в Нью-Йорку. Вона знімалася для рекламних кампаній провідних брендів, таких як Arden B., Bebe, Bergdorf Goodman, Charlie Miller, Coccinelle, CoverGirl, Harrods, H&M, Victoria's Secret, L'Oréal та Revlon.

У шлюбі зі своїм коханим знаменитість перебуває вже понад 20 років, і вони виховують двох доньок.

Родина Лусіани Кертіс (фото: instagram.com/lucurtis) Родина Лусіани Кертіс (фото: instagram.com/lucurtis)