Держали в здании со змеями и скорпионами. Что известно о похищении популярной модели Victoria's Secret

Похищение Лучианы Кертис

Лучиану Кертис удерживали в заложниках в здании, где, по сообщениям СМИ, "кишели змеи и скорпионы". Бандиты наставили оружие на семью звезды и заставили их делать банковские переводы, необходимые им. Полиция уже взялась за дело: пообещала поймать преступников и обвинить их в похищении, вымогательстве и ограблении.

Семья 12 часов оставалась в заброшенном помещении, прежде чем им удалось оказаться на свободе. Это было старое здание, которое имело дырки в крыше, повсюду был разбросан мусор, пол был грязным, туалет - просто ужасным. Местные СМИ сообщают, что модель слышала угрозы в свой адрес.

Лучиана Кертис (фото: instagram.com/lucurtis)

Менеджер Лучианы подтвердил факт похищения, а также отметил, что сейчас с моделью и ее родными все хорошо.

"Семью освободили, они все в безопасности и чувствуют себя хорошо", - сказал он.

Представители полиции просмотрели видео с камер наблюдения возле ресторана, где произошел инцидент. Это случилось на улице Авенида Пио. Также выясняется, принадлежал ли найденный неподалеку сожженный автомобиль модели или ее избраннику.

Напомним, Лучиана родилась в Сан-Паулу, в семье матери-бразилийки и отца-англичанина. В настоящее время звезда живет в Нью-Йорке. Она снималась для рекламных кампаний ведущих брендов, таких как Arden B., Bebe, Bergdorf Goodman, Charlie Miller, Coccinelle, CoverGirl, Harrods, H&M, Victoria's Secret, L'Oréal и Revlon.

В браке со своим любимым знаменитость состоит уже более 20 лет, и они воспитывают двух дочерей.

Семья Лучианы Кертис (фото: instagram.com/lucurtis) Семья Лучианы Кертис (фото: instagram.com/lucurtis)