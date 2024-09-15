Трихолог розповіла, чи справді можна збільшити густоту волосся

Усі дівчата мріють про пишну густу шевелюру. На жаль, мати гарне густе здорове волосся дано не кожному. Трихолог розповіла, чи справді можна збільшити густину волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.
За словами експерта, теоретично це можна зробити, якщо ви втратили густину не довше ніж 2-3 роки тому.
Тому що якщо вам 40 років і ви хочете густину таку як у 20 років, то нічого зробити не вийде.
Також, якщо у вас завжди було тонке волосся, то можна покращити його стан, але у генетики можна "відвоювати" 10-20%.
"Не потрібно розраховувати на якусь чарівну таблетку, яка вам допоможе вам мати класне волосся", - додала трихолог.
Певні фактори можуть уповільнювати ріст волосся та сприяти меншій густину. Загалом варто врахувати:
Щоб дійсно покращити густоту волосся і при цьому не витратити велику суму, не завдати непоправної шкоди організму, краще віддавати перевагу засобам на основі рослинних компонентів, у складі яких відсутні:
Повільне зростання волосся, його виснаженість, ламкість - все це є наслідком порушення обмінних процесів, внаслідок якого цибулини не отримують достатньої кількості поживних речовин.
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