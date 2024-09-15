Трихолог розповіла, чи справді можна збільшити густоту волосся

Чи можна збільшити густину

За словами експерта, теоретично це можна зробити, якщо ви втратили густину не довше ніж 2-3 роки тому.

Тому що якщо вам 40 років і ви хочете густину таку як у 20 років, то нічого зробити не вийде.

Також, якщо у вас завжди було тонке волосся, то можна покращити його стан, але у генетики можна "відвоювати" 10-20%.

"Не потрібно розраховувати на якусь чарівну таблетку, яка вам допоможе вам мати класне волосся", - додала трихолог.

Що уповільнює ріст волосся

Певні фактори можуть уповільнювати ріст волосся та сприяти меншій густину. Загалом варто врахувати:

генетика та вік. Середня швидкість росту волосся на місяць - 1,5 см, якщо воно росте повільніше, це може бути причиною спадковості

неправильне харчування - жирна їжа, недостатня кількість вітамінів та мінералів, надмірне вживання алкоголю та тютюну

інтенсивна термообробка феном та прасками завдають шкоди волоссю

використання синтетичних засобів для миття та догляду за волоссям. Слід звертати увагу на склад шампунів та масок

Чого не повинно бути в засобах

Щоб дійсно покращити густоту волосся і при цьому не витратити велику суму, не завдати непоправної шкоди організму, краще віддавати перевагу засобам на основі рослинних компонентів, у складі яких відсутні:

силікони

парабени

парафіни

парфумерні аромати

консерванти

тваринні жири

фарбники хімічного походження

Повільне зростання волосся, його виснаженість, ламкість - все це є наслідком порушення обмінних процесів, внаслідок якого цибулини не отримують достатньої кількості поживних речовин.