Все девушки мечтают о пышной густой шевелюре. К сожалению, иметь хорошие густые здоровые волосы даны не каждому. Трихолог рассказала, действительно ли можно увеличить густоту волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.
По словам эксперта, теоретически это можно сделать, если вы потеряли плотность не дольше 2-3 лет назад.
Потому что если вам 40 лет и вы хотите плотность такую как в 20 лет, то ничего сделать не получится.
Также, если у вас всегда были тонкие волосы, то можно улучшить их состояние, но у генетики можно "отвоевать" 10-20%.
"Не нужно рассчитывать на какую-нибудь волшебную таблетку, которая вам поможет вам иметь классные волосы", - добавила трихолог.
Определенные факторы могут замедлять рост волос и способствовать меньшей плотности. В целом следует учесть:
Чтобы действительно улучшить густоту волос и при этом не потратить большую сумму, не нанести непоправимый вред организму, лучше отдавать предпочтение средствам на основе растительных компонентов, в составе которых отсутствуют:
Медленный рост волос, его истощенность, ломкость - все это является следствием нарушения обменных процессов, в результате которого луковицы не получают достаточного количества питательных веществ.
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