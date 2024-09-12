Чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів: вся правда
Випадіння волосся є доволі частою проблемою у жінок. Зазвичай при такій проблемі люди пропивають курс вітамінів. Однак, чи варто так робити та чи дієво це.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.
Чи можна позбутися випадіння волосся за допомогою лише вітамінів
За словами експерта, все залежить від того, з яким саме типом випадіння ви стикнулись.
Якщо це сезонне випадіння, то звичайно можна позбутися його за допомогою комплексу вітамінів. Він ні на що не повпливає, але випадіння у вас закінчиться саме по собі.
Однак, якщо це хронічне телогенове випадінням, то тут без трихолога не обійтися. Все тому, що потрібно визначити причину випадіння.
Експерт зазначила, що дуже часто причиною є саме дефіцит різних вітамінів та мікроелементів для корекції яких потрібно здати спеціальні аналізи.
"Якщо ж ми маємо справу з адрогенетичним типом випадіння то тут вітаміни вам не допоможуть. У таких ситуаціях без стимуляції безпосередньо на шкірі голови, нанесення спеціальних засобів і проведення спеціальних маніпуляцій саме зі шкірою голови не вирішиться проблема порідіння, витончення та випадіння волосся", - розповіла трихолог.
Які вітаміни корисні при випадінні волосся
Загалом, щоб вирішити проблему з випадінням волосся, варто звернутися до фахівця.
У нормі у здорової людини випадає до 100 волосин на день (невеликий пучок, який залишається під час розчісування). У разі рясного випадіння волосся необхідно приймати вітаміни для його живлення і відновлення.
Рекомендовані вітаміни в разі випадіння волосся:
- вітамін D (сприяє виробленню кератину)
- цинк (відповідає за виробництво білка)
- вітамін С (сприяє синтезу колагену)
- залізо (відповідає за продукцію гемоглобіну)
- вітамін В (покращує обмін речовин)
Вітаміни групи В беруть участь у багатьох біологічних процесах в організмі, відповідають за стан нервової та м'язової тканин. Прийом вітамінів групи B сприяє зменшенню випадіння волосся і прискоренню його росту.
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