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Чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів: вся правда

Четвер 12 вересня 2024 20:03
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Чи можна уникнути випадіння волосся за допомогою прийому вітамінів: вся правда Чи варто приймати вітаміни при випадінні волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадіння волосся є доволі частою проблемою у жінок. Зазвичай при такій проблемі люди пропивають курс вітамінів. Однак, чи варто так робити та чи дієво це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.

Чи можна позбутися випадіння волосся за допомогою лише вітамінів

За словами експерта, все залежить від того, з яким саме типом випадіння ви стикнулись.

Якщо це сезонне випадіння, то звичайно можна позбутися його за допомогою комплексу вітамінів. Він ні на що не повпливає, але випадіння у вас закінчиться саме по собі.

Однак, якщо це хронічне телогенове випадінням, то тут без трихолога не обійтися. Все тому, що потрібно визначити причину випадіння.

Експерт зазначила, що дуже часто причиною є саме дефіцит різних вітамінів та мікроелементів для корекції яких потрібно здати спеціальні аналізи.

"Якщо ж ми маємо справу з адрогенетичним типом випадіння то тут вітаміни вам не допоможуть. У таких ситуаціях без стимуляції безпосередньо на шкірі голови, нанесення спеціальних засобів і проведення спеціальних маніпуляцій саме зі шкірою голови не вирішиться проблема порідіння, витончення та випадіння волосся", - розповіла трихолог.

Які вітаміни корисні при випадінні волосся

Загалом, щоб вирішити проблему з випадінням волосся, варто звернутися до фахівця.

У нормі у здорової людини випадає до 100 волосин на день (невеликий пучок, який залишається під час розчісування). У разі рясного випадіння волосся необхідно приймати вітаміни для його живлення і відновлення.

Рекомендовані вітаміни в разі випадіння волосся:

  • вітамін D (сприяє виробленню кератину)
  • цинк (відповідає за виробництво білка)
  • вітамін С (сприяє синтезу колагену)
  • залізо (відповідає за продукцію гемоглобіну)
  • вітамін В (покращує обмін речовин)

Вітаміни групи В беруть участь у багатьох біологічних процесах в організмі, відповідають за стан нервової та м'язової тканин. Прийом вітамінів групи B сприяє зменшенню випадіння волосся і прискоренню його росту.

Раніше ми повідомляли про 9 причин, чому може свербіти шкіра голови та як швидко уникнути проблеми.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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