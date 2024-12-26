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Трихолог назвала вітамін, дефіцит якого може призвести до сильного випадіння волосся

Який вітамін сприяє росту волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Певні вітаміни допомагають, щоб волосся було красивим і здоровим. Трихолог розповіла, чому не можна допускати дефіциту вітаміну D в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Який вітамін необхідний для волосся

Експерт також наголосила на важливості вітаміну D. Більшість мають низький рівень або дефіцит вітаміну D, але він підтримує здоров’я волосся, допомагає йому залишатися у фазі росту, підтримує створення нових фолікулів і допомагає регулювати імунну систему.

"Не приймайте більше 4000 МО вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим. Це стосується дорослих, включаючи вагітних і жінок, які годують грудьми, людей похилого віку, а також дітей віком від 11 до 17 років", - додала трихолог.

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