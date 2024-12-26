Трихолог назвала вітамін, дефіцит якого може призвести до сильного випадіння волосся

Певні вітаміни допомагають, щоб волосся було красивим і здоровим. Трихолог розповіла, чому не можна допускати дефіциту вітаміну D в організмі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Експерт також наголосила на важливості вітаміну D. Більшість мають низький рівень або дефіцит вітаміну D, але він підтримує здоров’я волосся, допомагає йому залишатися у фазі росту, підтримує створення нових фолікулів і допомагає регулювати імунну систему.
"Не приймайте більше 4000 МО вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим. Це стосується дорослих, включаючи вагітних і жінок, які годують грудьми, людей похилого віку, а також дітей віком від 11 до 17 років", - додала трихолог.
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