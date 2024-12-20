Лікар назвав страви, які можуть допомогти прискорити ріст волосся

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Які страви та продукти корисні для волосся

Індичка

Доктор Абдулазіз Балві, провідний хірург з пересадки волосся поділився, що і ндичка - ще одна різдвяна їжа, яка багата білком і вітамінами групи В.

Вона є ключовою для того, щоб допомогти шкірі голови залишатися здоровою, оскільки всі вітаміни групи B виконують важливу функцію. Експерт каже, що вітамін B2 допомагає метаболізувати поживні речовини у волосяному фолікулі, щоб сприяти росту волосся.

Вітамін B5 зволожує шкіру голови, створюючи ідеальне середовище для росту волосся, а вітамін B12 відіграє ключову роль у виробництві багатих киснем еритроцитів, які сприяють здоров’ю волосяні фолікули.

Горіхи

Жменька волоських горіхів і мигдалю є чудовим джерелом омега-3, вітаміну Е та цинку, тому буде підтримувати фолікули для здорового росту волосся.

Вітамін Е запобігає окислювальному стресу та вільним радикалам від пошкодження шкіри голови та волосяних фолікулів, створюючи здорове середовище для росту волосся. Цинк є ще одним важливим мінералом, який підтримує здоров’я волосся, оскільки він виробляє кератин - білок, який формує структуру волосся.

Вживання горіхів, наповнених цими вітамінами та мінералами, є хорошим способом прискорити ріст волосся і може бути корисним для тих, хто відчуває зменшення густоти волосся.

Млинці з копченим лососем

Жирна риба, як-от лосось, багата омега-3 жирними кислотами, протеїном, селеном і вітамінами, які зміцнюють і зволожують волосяні фолікули, зменшуючи сухість шкіри голови та запобігаючи випадінню волосся.

В дослідження з'ясували, що жінки, які приймали добавки з омега-3, повідомили про значне покращення густоти волосся та зменшення їх випадіння. Організм природним чином не виробляє Омега-3 жирні кислоти, тому ці корисні речовини надходять лише з їжею та добавками.

Різдвяні млинці з лососем - ідеальний варіант, щоб додати цю основну поживну речовину у свій раціон».

Пастернак

Якщо ви любите пастернак як частину свого святкового застілля, це ще один чудовий спосіб прискорити ріст волосся, оскільки він містить цинк, вітамін B6, вітамін E та вітамін C.

Вітамін B6 необхідний для росту та відновлення тканини волосся. Він покращує кератин і стимулює відростання волосся, що призводить до збільшення щільності.

Цей вітамін допомагає клітинам волосся отримувати амінокислоти, необхідні для виробництва білків, роблячи волосся густішим і здоровішим і сприяючи росту.

Коли варто турбуватись про випадання волосся

Щодня людина втрачає від 50 до 100 волосся і вона цього може навіть не усвідомлювати. Хоча випадання волосся зазвичай не викликає занепокоєння, це може бути ознакою захворювання.

Є типи випадіння волосся, які можуть бути тимчасовими. Вони можуть бути викликані: