Лікар назвав страви, які можуть допомогти прискорити ріст волосся
Деякі страви на святковому різдвяному столі можуть сприяти росту волосся. Лікар назвав корисні продукти, яким варто віддавати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Які страви та продукти корисні для волосся
Індичка
Доктор Абдулазіз Балві, провідний хірург з пересадки волосся поділився, що індичка - ще одна різдвяна їжа, яка багата білком і вітамінами групи В.
Вона є ключовою для того, щоб допомогти шкірі голови залишатися здоровою, оскільки всі вітаміни групи B виконують важливу функцію. Експерт каже, що вітамін B2 допомагає метаболізувати поживні речовини у волосяному фолікулі, щоб сприяти росту волосся.
Вітамін B5 зволожує шкіру голови, створюючи ідеальне середовище для росту волосся, а вітамін B12 відіграє ключову роль у виробництві багатих киснем еритроцитів, які сприяють здоров’ю волосяні фолікули.
Горіхи
Жменька волоських горіхів і мигдалю є чудовим джерелом омега-3, вітаміну Е та цинку, тому буде підтримувати фолікули для здорового росту волосся.
Вітамін Е запобігає окислювальному стресу та вільним радикалам від пошкодження шкіри голови та волосяних фолікулів, створюючи здорове середовище для росту волосся. Цинк є ще одним важливим мінералом, який підтримує здоров’я волосся, оскільки він виробляє кератин - білок, який формує структуру волосся.
Вживання горіхів, наповнених цими вітамінами та мінералами, є хорошим способом прискорити ріст волосся і може бути корисним для тих, хто відчуває зменшення густоти волосся.
Млинці з копченим лососем
Жирна риба, як-от лосось, багата омега-3 жирними кислотами, протеїном, селеном і вітамінами, які зміцнюють і зволожують волосяні фолікули, зменшуючи сухість шкіри голови та запобігаючи випадінню волосся.
В дослідження з'ясували, що жінки, які приймали добавки з омега-3, повідомили про значне покращення густоти волосся та зменшення їх випадіння. Організм природним чином не виробляє Омега-3 жирні кислоти, тому ці корисні речовини надходять лише з їжею та добавками.
Різдвяні млинці з лососем - ідеальний варіант, щоб додати цю основну поживну речовину у свій раціон».
Пастернак
Якщо ви любите пастернак як частину свого святкового застілля, це ще один чудовий спосіб прискорити ріст волосся, оскільки він містить цинк, вітамін B6, вітамін E та вітамін C.
Вітамін B6 необхідний для росту та відновлення тканини волосся. Він покращує кератин і стимулює відростання волосся, що призводить до збільшення щільності.
Цей вітамін допомагає клітинам волосся отримувати амінокислоти, необхідні для виробництва білків, роблячи волосся густішим і здоровішим і сприяючи росту.
Коли варто турбуватись про випадання волосся
Щодня людина втрачає від 50 до 100 волосся і вона цього може навіть не усвідомлювати. Хоча випадання волосся зазвичай не викликає занепокоєння, це може бути ознакою захворювання.
Є типи випадіння волосся, які можуть бути тимчасовими. Вони можуть бути викликані:
- хворобою
- стресом
- втратою ваги
- дефіцитом заліза
Раніше трихолог називала прилад, який шкідливий для шкіри голови та призводить до випадіння волосся.
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