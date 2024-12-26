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Трихолог назвала витамин, дефицит которого может привести к сильному выпадению волос

Какой витамин способствует росту волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Определенные витамины помогают, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Трихолог рассказала, почему нельзя допускать дефицита витамина D в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

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Эксперт также отметила важность витамина D. Большинство имеют низкий уровень или дефицит витамина D, но он поддерживает здоровье волос, помогает им оставаться в фазе роста, поддерживает создание новых фолликулов и помогает регулировать иммунную систему.

"Не принимайте более 4000 МО витамина D в день, поскольку это может быть вредным. Это касается взрослых, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей, а также детей в возрасте от 11 до 17 лет", - добавила трихолог.

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