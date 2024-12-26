Трихолог назвала витамин, дефицит которого может привести к сильному выпадению волос

Определенные витамины помогают, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Трихолог рассказала, почему нельзя допускать дефицита витамина D в организме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Эксперт также отметила важность витамина D. Большинство имеют низкий уровень или дефицит витамина D, но он поддерживает здоровье волос, помогает им оставаться в фазе роста, поддерживает создание новых фолликулов и помогает регулировать иммунную систему.
"Не принимайте более 4000 МО витамина D в день, поскольку это может быть вредным. Это касается взрослых, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей, а также детей в возрасте от 11 до 17 лет", - добавила трихолог.
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