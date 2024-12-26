Трихолог назвала вітамін, дефіцит якого може призвести до сильного випадіння волосся

Певні вітаміни допомагають, щоб волосся було красивим і здоровим. Трихолог розповіла, чому не можна допускати дефіциту вітаміну D в організмі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Який вітамін необхідний для волосся

Трихолог Єва Праудман розповіла, що неправильне харчування може мати серйозний вплив на здоров’я волосся.

Варто їсти збалансовані продукти, забезпечуючи достатню кількість білка щодня, оскільки він є ключовим для здоров’я та росту волосся.

Волосся дуже швидко відображатиме погане харчування, виглядаючи тьмяним, буде погано рости та надмірно випадатиме.

Експерт також наголосила на важливості вітаміну D. Більшість мають низький рівень або дефіцит вітаміну D, але він підтримує здоров’я волосся, допомагає йому залишатися у фазі росту, підтримує створення нових фолікулів і допомагає регулювати імунну систему.

Прийом занадто великої кількості добавок вітаміну D протягом тривалого періоду часу може призвести до накопичення занадто великої кількості кальцію в організмі (гіперкальціємія).

Це може послабити кістки та пошкодити нирки та серце. Якщо ви вирішите приймати добавки вітаміну D, 10 мікрограмів на день буде достатньо для більшості людей.

"Не приймайте більше 4000 МО вітаміну D на день, оскільки це може бути шкідливим. Це стосується дорослих, включаючи вагітних і жінок, які годують грудьми, людей похилого віку, а також дітей віком від 11 до 17 років", - додала трихолог.

Більшість людей можуть отримати весь необхідний вітамін D від сонячного світла протягом літніх місяців. Тоді як не отримують його достатньо в період з жовтня до початку березня.

Такий вітамін також міститься в деяких продуктах:

жирна риба

червоне м'ясо

печінка

яєчні жовтки

Головні правила догляду

Мийте волосся залежно від того, як часто воно стає брудним

Якщо у вас пряме волосся та жирна шкіра голови, можна мити шампунем щодня. Тоді якщо волосся сухе, кучеряве або густе, мийте його шампунем за потреби.

Якщо з'явились лусочки у волоссі, то поширеною причиною може бути недостатнє миття шампунем або використання кондиціонера чи олійки.

Наносьте шампунь на шкіру голови, а не на всю довжину

Таким чином ви очищаєте та змиваєте накопичені продукти, мертву шкіру та надлишки жиру, але не пересушуєте волосся.

Використовуйте кондиціонер після миття голови