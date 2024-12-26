Трихолог назвала витамин, дефицит которого может привести к сильному выпадению волос

Определенные витамины помогают, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Трихолог рассказала, почему нельзя допускать дефицита витамина D в организме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Какой витамин необходим для волос

Трихолог Ева Праудман рассказала, что неправильное питание может оказать серьезное влияние на здоровье волос.

Стоит есть сбалансированные продукты, обеспечивая достаточное количество белка ежедневно, поскольку он является ключевым для здоровья и роста волос.

Волосы очень быстро будут отражать плохое питание, выглядя тусклыми, будут плохо расти и чрезмерно выпадать.

Эксперт также отметила важность витамина D. Большинство имеют низкий уровень или дефицит витамина D, но он поддерживает здоровье волос, помогает им оставаться в фазе роста, поддерживает создание новых фолликулов и помогает регулировать иммунную систему.

Прием слишком большого количества добавок витамина D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме (гиперкальциемия).

Это может ослабить кости и повредить почки и сердце. Если вы решите принимать добавки витамина D, 10 микрограммов в день будет достаточно для большинства людей.

"Не принимайте более 4000 МО витамина D в день, поскольку это может быть вредным. Это касается взрослых, включая беременных и кормящих женщин, пожилых людей, а также детей в возрасте от 11 до 17 лет", - добавила трихолог.

Большинство людей могут получить весь необходимый витамин D от солнечного света в течение летних месяцев. Тогда как не получают его достаточно в период с октября до начала марта.

Такой витамин также содержится в некоторых продуктах:

жирная рыба

красное мясо

печень

яичные желтки

Главные правила ухода за волосами

Мойте волосы в зависимости от того, как часто они становятся грязными

Если у вас прямые волосы и жирная кожа головы, можно мыть шампунем ежедневно. Тогда если волосы сухие, вьющиеся или густые, мойте их шампунем по мере необходимости.

Если появились чешуйки в волосах, то распространенной причиной может быть недостаточное мытье шампунем или использование кондиционера или масла.

Наносите шампунь на кожу головы, а не на всю длину

Таким образом вы очищаете и смываете накопленные продукты, мертвую кожу и излишки жира, но не пересушиваете волосы.

Используйте кондиционер после мытья головы