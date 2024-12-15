Трихолог назвала прилад, який шкідливий для шкіри голови та призводить до випадіння волосся

Недоліки мезороллера

За словами експерта, мезороллери в косметології вже давно в минулому, їх активно і безпечно витіснив дермапен, як для опрацювання обличчя, так і голови.

Безконтрольне і несвідоме використання

Є стани, коли випадіння волосся пов‘язане з різного роду мікрозапаленням у фолікулах (при гострому випадінні, АГА, себорейному дерматиті, хронічному телегоновому) і без попередньої діагностики шкіри голови мезороллер тільки погіршить ситуацію.

До того ж не якісний і дешевий матеріал пластин з мікроголками призведе до швидкого притуплення та викривлення голок.

Недотримання дезінфекції

Не дотримання правил дезінфекції приладу становить небезпеку для приладу. Досить велика ймовірність занести в шкіру інфекцію різної етіології.

До того ж є ряд протипоказів: чутлива червона шкіра, родимки, схильність до фіброзу, вагітність, лактація, випадіння волосся, пов‘язане з приєднанням мікрозапалення навколо чи у самому фолікулі.

Часте використання

Занадто часте використання (щодня, через день 2-3 міс) з невідповідною глибиною проколу може призвести до утворення ділянок рубцювання, де волосся більше не виросте.

Мезороллер (фото: instagram.com/dr_ersteniuk)

Безпечне використання

Використовувати чи ні - справа кожного з вас. Але якщо ви все ж вирішили, то варто дотримуватися наступних правил.

Для домашнього використання обирайте голки 0.25-0,5 мм, не більше. Не купуйте дешеві роллери із хірургічної сталі, які швидко гнуться та тупляться. Довше прослужить прилад з титановими елементами.

﻿﻿﻿Частота процедури: 1 раз в тиждень, щоб шкіра точно зрегенерувала. Курс становить 3 місяці.

﻿﻿﻿Мезороллер - це прилад тільки для індивідуального використання. ﻿﻿﻿Дотримуйтеся правил стерилізації приладу та тримайте в оригінальній упаковці після використання.

"﻿﻿﻿Не використовуйте по рекомендаціях подруги та блогера", - йдеться у повідомленні.