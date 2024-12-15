Трихолог назвала прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волос

Недостатки мезороллера

По словам эксперта, мезороллеры в косметологии уже давно в прошлом, их активно и безопасно вытеснил дермапен, как для обработки лица, так и головы.

Бесконтрольное и бессознательное использование

Есть состояния, когда выпадение волос связано с разного рода микровоспалением в фолликулах (при остром выпадении, АГА, себорейном дерматите, хроническом телегоновом) и без предварительной диагностики кожи головы мезороллер только усугубит ситуацию.

К тому же не качественный и дешевый материал пластин с микроиглами приведет к быстрому притуплению и искривлению игл.

Несоблюдение дезинфекции

Не соблюдение правил дезинфекции прибора представляет опасность для прибора. Достаточно велика вероятность занести в кожу инфекцию разной этиологии.

К тому же, есть ряд противопоказаний: чувствительная красная кожа, родинки, склонность к фиброзу, беременность, лактация, выпадение волос, связанное с присоединением микровоспаления вокруг или в самом фолликуле.

Частое использование

Слишком частое использование (ежедневно через день 2-3 мес) с несоответствующей глубиной прокола может привести к образованию участков рубцевания, где волосы больше не вырастут.

Мезороллер (фото: instagram.com/dr_ersteniuk)

Безопасное использование

Использовать или нет - дело каждого из вас. Но если вы все же решили, то следует придерживаться следующих правил.

Для домашнего использования выбирайте иглы 0.25-0,5 мм, не больше. Не покупайте дешевые роллеры из хирургической стали, которые быстро гнутся и тупятся. Дольше прослужит прибор с титановыми элементами.

Частота процедуры: 1 раз в неделю, чтобы кожа точно срегенерировала. Курс составляет 3 месяца.

﻿﻿﻿Мезороллер - это прибор только для индивидуального использования. ﻿﻿﻿Соблюдайте правила стерилизации прибора и держите его в оригинальной упаковке после использования.

"﻿﻿﻿Не используйте по рекомендациям подруги и блогера", - говорится в сообщении.