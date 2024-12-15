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Трихолог назвала прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волос

Воскресенье 15 декабря 2024 17:00
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Трихолог назвала прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волос Что такое мезороллер и чем он вреден (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мезороллеры используют не только для кожи лица, но й головы. Трихолог рассказала, что такой роллер имеет много недостатков и может привести к выпадению волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Ульяны Ерстенюк.

Недостатки мезороллера

По словам эксперта, мезороллеры в косметологии уже давно в прошлом, их активно и безопасно вытеснил дермапен, как для обработки лица, так и головы.

Бесконтрольное и бессознательное использование

Есть состояния, когда выпадение волос связано с разного рода микровоспалением в фолликулах (при остром выпадении, АГА, себорейном дерматите, хроническом телегоновом) и без предварительной диагностики кожи головы мезороллер только усугубит ситуацию.

К тому же не качественный и дешевый материал пластин с микроиглами приведет к быстрому притуплению и искривлению игл.

Несоблюдение дезинфекции

Не соблюдение правил дезинфекции прибора представляет опасность для прибора. Достаточно велика вероятность занести в кожу инфекцию разной этиологии.

К тому же, есть ряд противопоказаний: чувствительная красная кожа, родинки, склонность к фиброзу, беременность, лактация, выпадение волос, связанное с присоединением микровоспаления вокруг или в самом фолликуле.

Частое использование

Слишком частое использование (ежедневно через день 2-3 мес) с несоответствующей глубиной прокола может привести к образованию участков рубцевания, где волосы больше не вырастут.

Трихолог назвала прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волосМезороллер (фото: instagram.com/dr_ersteniuk)

Безопасное использование

Использовать или нет - дело каждого из вас. Но если вы все же решили, то следует придерживаться следующих правил.

Для домашнего использования выбирайте иглы 0.25-0,5 мм, не больше. Не покупайте дешевые роллеры из хирургической стали, которые быстро гнутся и тупятся. Дольше прослужит прибор с титановыми элементами.

Частота процедуры: 1 раз в неделю, чтобы кожа точно срегенерировала. Курс составляет 3 месяца.

﻿﻿﻿Мезороллер - это прибор только для индивидуального использования. ﻿﻿﻿Соблюдайте правила стерилизации прибора и держите его в оригинальной упаковке после использования.

"﻿﻿﻿Не используйте по рекомендациям подруги и блогера", - говорится в сообщении.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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