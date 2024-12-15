Трихолог назвала прибор, который вреден для кожи головы и приводит к выпадению волос
Мезороллеры используют не только для кожи лица, но й головы. Трихолог рассказала, что такой роллер имеет много недостатков и может привести к выпадению волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Ульяны Ерстенюк.
Недостатки мезороллера
По словам эксперта, мезороллеры в косметологии уже давно в прошлом, их активно и безопасно вытеснил дермапен, как для обработки лица, так и головы.
Бесконтрольное и бессознательное использование
Есть состояния, когда выпадение волос связано с разного рода микровоспалением в фолликулах (при остром выпадении, АГА, себорейном дерматите, хроническом телегоновом) и без предварительной диагностики кожи головы мезороллер только усугубит ситуацию.
К тому же не качественный и дешевый материал пластин с микроиглами приведет к быстрому притуплению и искривлению игл.
Несоблюдение дезинфекции
Не соблюдение правил дезинфекции прибора представляет опасность для прибора. Достаточно велика вероятность занести в кожу инфекцию разной этиологии.
К тому же, есть ряд противопоказаний: чувствительная красная кожа, родинки, склонность к фиброзу, беременность, лактация, выпадение волос, связанное с присоединением микровоспаления вокруг или в самом фолликуле.
Частое использование
Слишком частое использование (ежедневно через день 2-3 мес) с несоответствующей глубиной прокола может привести к образованию участков рубцевания, где волосы больше не вырастут.
Мезороллер (фото: instagram.com/dr_ersteniuk)
Безопасное использование
Использовать или нет - дело каждого из вас. Но если вы все же решили, то следует придерживаться следующих правил.
Для домашнего использования выбирайте иглы 0.25-0,5 мм, не больше. Не покупайте дешевые роллеры из хирургической стали, которые быстро гнутся и тупятся. Дольше прослужит прибор с титановыми элементами.
Частота процедуры: 1 раз в неделю, чтобы кожа точно срегенерировала. Курс составляет 3 месяца.
Мезороллер - это прибор только для индивидуального использования. Соблюдайте правила стерилизации прибора и держите его в оригинальной упаковке после использования.
"Не используйте по рекомендациям подруги и блогера", - говорится в сообщении.
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