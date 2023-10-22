Три знаки Зодіаку повірять у диво: доля готує їм неймовірні подарунки

Новий тиждень, з 23 по 29 жовтня, принесе несподівані та дуже щедрі подарунки. Пощастить представникам трьох знаків Зодіаку. Доля вирішила їх нагородити, неймовірні події принесуть чимало щастя.

Кому готуватися до подарунків та пригод, а також хто зриватиме з неба зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на slovofraza .

Овен

Ви зможете покращити стосунки з усіма, хто вам дорогий. Сварки та образи залишаться у минулому, негатив випарується з вашого життя. Це станеться не просто так. Доля готує для вас нові та дуже цікаві події, а тому вона вирішила усунути всі джерела смутку.

Не бійтеся будувати плани та мріяти. Обговоріть свої ідеї з друзями та однодумцями. Ви зможете досягти всього, що хочете. Найголовніше – впевнено дивитися вперед.

Терези

Новий тиждень принесе вам справжній приплив енергії. Ви добиватиметеся будь-яких висот. Постарайтеся не витрачати час на дрібниці, вичавлюйте з кожного дня максимум користі. Ви зможете закінчити усі складні проекти та досягти всіх своїх цілей.

Попри те, що ви будете занурені в роботу, стосунки з вашою другою половинкою від цього не постраждають. Вас оточать турботою та ніжністю, раптом вам навіть здасться, що усе це - сон. Однак це реальність, вірте у дива і вони увірвуться до вашого життя!

Козоріг

На вас чекають неймовірні подарунки від долі. Усі складні завдання в один момент перетворяться на незначні дрібниці, з якими ви легко впораєтеся. Ви перемагатимете в усіх суперечках, нарешті люди почнуть до вас прислухатися.

Говоріть про свої бажання та не бійтеся ділитися ідеями. Ваші думки сподобаються начальству, керівництво високо оцінить усе, що ви робитимете. Кар'єрний стрибок не змусить на себе довго чекати.