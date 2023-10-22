Названо найгірших чоловіків за знаком Зодіаку

Астрологи назвали найгірших чоловіків за знаком Зодіаку. Вони частіше за інших можуть бути непостійними, а також холодними. Вважається, що знак Зодіаку може визначати певні риси характеру людини, але це, звісно ж, може не відповідати дійсності.

Кого вважають найгіршими чоловіками за знаком Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl .

Стрілець

Чоловіки, народжені під цим знаком Зодіаку, вважають астрологи, дуже цінують свободу. Навіть якщо вони закохуються, то бажання бути вільними усе одно перемагає.

При цьому чоловіки-Стрільці відчувають дискомфорт, якщо їх змушують робити вибір або стояти на одному місці. Вони прагнуть підкорювати нові вершини і обожнюють пригоди, а тому не хочуть обтяжувати себе серйозними стосунками.

Терези

Такі чоловіки можуть нерідко демонструвати власну непостійність. Терези нерішучі, але при цьому можуть миттєво відмовлятися від того, що їм набридло. Емоційна нестабільність часто не дозволяє чоловікам, народженим під цим знаком Зодіаку, наважитися на освідчення у коханні.

Терези розбивають жіночі серця та нерідко відмовляються від шлюбу. Іноді такі чоловіки можуть зосереджуватися лише на собі, а тому тікати від стосунків. Знайти спільну мову з ними буває непросто.

Козоріг

Представники цього знаку Зодіаку, як вважають астрологи, можуть страждати від того, що не отримують багато уваги. Якщо такі чоловіки не купаються у променях слави й не стають головними зірками у вашому житті, вони обирають один шлях - втечу.

Іноді Козоріг може раптово вирішити стати холостяком та різко розірвати шлюб. Усе через те, що спокійне життя їм не подобається. Замість затишного гніздечка з дружиною чоловік цього знаку може обрати постійні пригоди та нескінченні побачення на одну ніч.