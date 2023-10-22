Три знака Зодиака поверят в чудо: судьба готовит им невероятные подарки

Новая неделя, с 23 по 29 октября, принесет неожиданные и очень щедрые подарки. Повезет представителям трех знаков Зодиака. Судьба решила их наградить, невероятные события принесут немало счастья.

Кому готовиться к подаркам и приключениям, а также кто будет срывать с неба звезды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на slovofraza .

Овен

Вы сможете улучшить отношения со всеми, кто вам дорог. Ссоры и обиды останутся в прошлом, негатив испарится из вашей жизни. Это произойдет не просто так. Судьба готовит для вас новые и очень интересные события, а потому она решила устранить все источники грусти.

Не бойтесь строить планы и мечтать. Обсудите свои идеи с друзьями и единомышленниками. Вы сможете добиться всего, что хотите. Самое главное - уверенно смотреть вперед.

Весы

Новая неделя принесет вам настоящий прилив энергии. Вы будете добиваться любых высот. Постарайтесь не тратить время на пустяки, выжимайте из каждого дня максимум пользы. Вы сможете закончить все сложные проекты и достичь всех своих целей.

Несмотря на то, что вы будете погружены в работу, отношения с вашей второй половинкой от этого не пострадают. Вас окружат заботой и нежностью, в один момент вам даже покажется, что все это - сон. Однако это реальность, верьте в чудеса и они ворвутся в вашу жизнь!

Козерог

Вас ждут невероятные подарки от судьбы. Все сложные задачи в один момент превратятся в незначительные пустяки, с которыми вы легко справитесь. Вы будете побеждать во всех спорах, наконец-то люди начнут к вам прислушиваться.

Говорите о своих желаниях и не бойтесь делиться идеями. Ваши мысли понравятся начальству, руководство высоко оценит все, что вы будете делать. Карьерное продвижение не заставит себя долго ждать.