Три знаки Зодіаку попрощаються з невдачами вже у п'ятницю. У кого закінчиться "чорна" смуга

У п'ятницю, 29 листопада, представники трьох знаків Зодіаку нарешті позбавляться всього, що приносило їм прикрість. Їм випаде шанс попрощатися із проблемами, адже Таро-гороскоп обіцяє їм завершення непростого життєвого періоду.

Терези

Таро-гороскоп на п'ятницю обіцяє вам приємний сюрприз. У цей день ви зможете попрощатися з невдачами та нарешті налаштуватися на хвилю позитивних змін. Не варто витрачати час на скандали та з'ясування стосунків - займіться тим, що дійсно важливо.

29 листопада ви зможете без зайвих слів довести свою правоту і порозумітися людьми, які вас оточують. Обов'язково скористайтеся таким шансом та не ризикуйте своїм щастям. Авантюри варто перенести на інші дні.

Риби

Вже 29 листопада ви зможете сказати "прощай" своїм невдачам. "Чорна" смуга закінчується, замість неї у вашому житті розпочнеться щасливий період. На вас чекає успіх як на роботі, так і в особистому житті, приємних сюрпризів буде чимало.

Починайте планувати своє майбутнє. Не бійтеся мріяти та підкорювати нові горизонти. Вам потрібно рухатися вперед, проте не варто вирушати в цю подорож на самоті. Візьміть із собою тих, кого любите.

Телець

Карти Таро обіцяють вам цікавий день. У п'ятницю ви можете дізнатися дуже багато нового: як про себе, так і тих, хто поруч з вами. Застосуйте цю інформацію правильно, не потрібно користуватися нею для нечесного досягнення своїх цілей.

Без хитрощів та інтриг ви легко досягнете бажаного. Ба більше, чесність допоможе вам попрощатися з чорною смугою і почати жити так, як ви давно хотіли.