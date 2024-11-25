Таро-гороскоп на тиждень. У кого збудуться всі мрії, а хто зіткнеться з втратами і труднощами

Новий тиждень, який розпочнеться 25 листопада і триватиме до 1 грудня, обіцяє Рибам веселі та легкі дні, тоді як Скорпіони зіткнуться з ілюзіями та непорозуміннями.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня вам варто очікувати на зміни, можливо, ви опинитеся в центрі подій, і успіх буде на вашому боці. Карти Таро пророкують цикл змін, які можуть вплинути на ваше життя на краще. Важливо не боятися цих змін і приймати їх із відкритим серцем.

Телець

Цього тижня можуть виникнути труднощі у стосунках або емоційні переживання. Вам випала карта, яка символізує біль та розчарування, можливо, вам доведеться зіткнутися з неприємною ситуацією, але важливо пам'ятати, що це тимчасово, і ви зможете пережити ці моменти.

Близнюки

Ви відчуватимете контроль і силу у своїх діях цього тижня. Карта Імператора символізує порядок, структуру та відповідальність. Це час для того, щоб взяти на себе роль лідера, бути впевненим у своїх рішеннях та зміцнити свої позиції в особистому та професійному житті.

Рак

Будьте уважні до своїх бажань та внутрішніх обмежень. Карта Таро, яка вам випала, може вказувати на те, що ви можете піддатися залежностям або ілюзіям. Період актуальний для того, щоб звільнитися від старих страхів і не дати своїм слабкостям взяти гору.

Лев

Представникам цього зодіакального сузір'я з 25 листопада по 1 грудня варто ухвалити важливі рішення щодо відносин або вибору між декількома варіантами. Зверніть увагу на те, що важливо вибрати з любов'ю та відповідальністю.

Діва

Для Дів цей тиждень буде часом внутрішньої сили та терпіння. Карта символізує вміння контролювати свої емоції та долати складнощі. Це чудовий час для того, щоб виявити рішучість та впевненість у собі.

Терези

Цього тижня Терезам варто бути готовими до несподіваних змін, які можуть перевернути ваші усталені уявлення про життя. Карта, що випала, символізує руйнування старого, але це може призвести до звільнення та нових можливостей. Постарайтеся не чинити опір змінам.

Скорпіон

Будьте обережні з ілюзіями і непорозуміннями цього тижня. Карта передбачає емоційну нестабільність і схильність до сумнівів. Не все, що ви бачите, може бути правдою, тому варто підходити до ситуації з обережністю та ясним розумом.

Стрілець

На цьому тижні вам посміхнуться оптимізм і надія на майбутнє. Це гарний час для того, щоб наслідувати свої мрії і будувати плани на майбутнє. Ваша віра в себе та свої сили буде винагороджена. Період підходить для відновлення та натхнення.

Козеріг

Не лякайтеся цієї карти, вона символізує завершення одного етапу та початок нового. Смерть вказує на трансформацію та звільнення від того, що більше не служить вашому зростанню. Це час змін та очищення.

Водолій

Цього тижня Водоліям варто звернути увагу на внутрішній світ та пошук істини. Самітник символізує усамітнення, самопізнання та філософські роздуми. Це гарний час для того, щоб розібратися в собі та знайти нові цілі.

Риби

Карти Таро обіцяють веселий та легкий тиждень для Риб. Це час для нових починань, без страхів та обмежень. Це час для того, щоб подивитися під іншим кутом на своє життя, експериментувати та шукати нові горизонти. Не бійтеся робити перший крок у невідомість.