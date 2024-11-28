Три знака Зодиака попрощаются с неудачами уже в пятницу. У кого закончится "черная" полоса

В пятницу, 29 ноября, представители трех знаков Зодиака наконец-то избавятся от всего, что приносило им огорчение. Им выпадет шанс попрощаться с проблемами, ведь Таро-гороскоп сулит им завершение непростого жизненного периода.

Весы

Таро-гороскоп на пятницу сулит вам приятный сюрприз. В этот день вы сможете попрощаться с неудачами и наконец-то настроиться на волну позитивных перемен. Не стоит тратить время на скандалы и выяснение отношений - займитесь тем, что действительно важно.

29 ноября вы сможете без лишних слов доказать свою правоту и найти общий язык людьми, которые вас окружают. Обязательно воспользуйтесь таким шансом и не рискуйте своим счастьем. Авантюры стоит перенести на другие дни.

Рыбы

Уже 29 ноября вы сможете сказать "прощай" своим неудачам. "Черная" полоса заканчивается, вместо нее в вашей жизни начнется счастливый период. Вас ждет успех как на работе, так и в личной жизни, приятных сюрпризов будет немало.

Начинайте планировать свое будущее. Не бойтесь мечтать и покорять новые горизонты. Вам нужно двигаться вперед, однако не стоит отправляться в это путешествие в одиночестве. Возьмите с собой тех, кого любите.

Телец

Карты Таро сулят вам интересный день. В пятницу вы можете узнать очень много нового: как о себе, так и о тех, кто рядом с вами. Распоряжайтесь этой информацией правильно, не нужно использовать ее для нечестного достижения своих целей.

Без хитрости и интриг вы легко добьетесь желаемого. Более того, честность поможет вам попрощаться с "черной" полосой и начать жить так, как вы давно хотели.