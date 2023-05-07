Названо знаки Зодіаку, яким на днях дуже пощастить з грошима

Гороскоп з 8 по 14 травня розповість про три знаки Зодіаку, яким дуже пощастить з фінансами у цей період

Хто ці везунчики - далі в матеріалі Styler.

Телець

Астрологи кажуть, що фінансова сторона порадує Тельців і у них навіть з'явиться можливість спланувати свою відпустку саме там, де хочеться.

На роботі вас чекає спокійна і тиха атмосфера, яка, втім, компенсуватиметься пристрастями за її межами.

Тельці можуть найближчими днями зустріти свою половинку і з головою поринути у романтичні переживання. А ось у сімейних Тельців можлива криза, яка навіть здатна призвести до розриву.

Рак

Професійна та фінансова сфера порадує Раків. Можуть бути нові проєкти, можливості та перспективи. Не виключена пропозиція змінити роботу, але залишитися у тій же сфері.

А от на особистому трохи гірше - можливі сварки та з'ясування стосунків зі своїми половинками. Перемир'я настане лише ближче до вихідних, проте деякі Раки можуть подумати про доцільність продовження цих стосунків.

Козеріг

На вас чекає позитивний тиждень, багато радості та задоволення. Енергії буде багато, і це дозволить встигнути скрізь.

У професійній сфері все буде стабільним, можливі невеликі фінансові надходження. Вони будуть дуже доречними.

На тижні можливі цікаві та приємні зустрічі з друзями. Ви обговорюватимете не лише справи, а й почнете планувати спільний відпочинок.