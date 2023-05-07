Названо знака Зодиака, которым на днях очень повезет с деньгами

Гороскоп с 8 по 14 мая расскажет о трех знаках Зодиака, которым очень повезет с финансами в этот период.

Кто эти счастливчики - дальше в материале Styler.

Телец

Астрологи говорят, что финансовая сторона порадует Тельцов, и у них даже появится возможность спланировать свой отпуск именно там, где хочется.

На работе вас ждет спокойная и тихая атмосфера, которая, впрочем, будет компенсироваться страстями за ее пределами.

Тельцы могут в ближайшие дни встретить свою половинку и с головой погрузиться в романтические переживания. А вот у семейных Тельцов возможен кризис, даже способный привести к разрыву.

Рак

Профессиональная и финансовая сфера обрадует Раков. Возможны новые проекты, возможности и перспективы. Не исключено предложение сменить работу, но остаться в той же сфере.

А вот на личном немного хуже - возможны ссоры и выяснение отношений со своими половинками. Перемирие наступит только ближе к выходным, но некоторые Раки могут подумать о целесообразности продолжения этих отношений.

Козерог

Вас ждет положительная неделя, много радости и удовольствия. Энергии будет много, и это позволит успеть везде.

В профессиональной сфере все будет стабильным, возможны небольшие финансовые поступления. Они будут очень кстати.

На неделе возможны интересные и приятные встречи с друзьями. Вы будете обсуждать не только дела, но и начнете планировать общий отдых.