Названо знака Зодиака, которым на днях очень повезет с деньгами
Гороскоп с 8 по 14 мая расскажет о трех знаках Зодиака, которым очень повезет с финансами в этот период.
Кто эти счастливчики - дальше в материале Styler.
Телец
Астрологи говорят, что финансовая сторона порадует Тельцов, и у них даже появится возможность спланировать свой отпуск именно там, где хочется.
На работе вас ждет спокойная и тихая атмосфера, которая, впрочем, будет компенсироваться страстями за ее пределами.
Тельцы могут в ближайшие дни встретить свою половинку и с головой погрузиться в романтические переживания. А вот у семейных Тельцов возможен кризис, даже способный привести к разрыву.
Рак
Профессиональная и финансовая сфера обрадует Раков. Возможны новые проекты, возможности и перспективы. Не исключено предложение сменить работу, но остаться в той же сфере.
А вот на личном немного хуже - возможны ссоры и выяснение отношений со своими половинками. Перемирие наступит только ближе к выходным, но некоторые Раки могут подумать о целесообразности продолжения этих отношений.
Козерог
Вас ждет положительная неделя, много радости и удовольствия. Энергии будет много, и это позволит успеть везде.
В профессиональной сфере все будет стабильным, возможны небольшие финансовые поступления. Они будут очень кстати.
На неделе возможны интересные и приятные встречи с друзьями. Вы будете обсуждать не только дела, но и начнете планировать общий отдых.
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