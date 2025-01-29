Три зачіски, які можуть призвести до сильного випадіння волосся

Які зачіски призводять до випадіння

Будь-хто, хто носить тугу зачіску або постійно навантажує шкіру голови, може отримати тракційну алопецію.

Це різновид травматичної алопеції, як результат випадіння волосся через повторне потягування волосся.

Артисти балету, та будь-яка людина, якій доводиться робити тугі зачіски, піддаються більшому ризику розвитку тракційної алопеції.

Туго заплетене волосся

Жінки з довгими локонами особливо люблять цю зачіску. Постійне носіння хвоста може сприяти випадінню волосся, це відбувається через постійне натягування або витягування волосся, особливо біля основи хвоста або в місці кріплення резинкою.

Це створює надмірну напругу для волосяних фолікулів та згодом призводить до випадіння.

Нарощування волосся

Нарощування волосся дає змогу швидко змінити зовнішність, додаючи довжини та об’єму. Але ця процедура може пошкодити натуральне волосся через використання гарячого клею та збільшення навантаження на волосяні фолікули, що і призводять до випадіння.

Коси

Туго заплетені коси утворюють тиск на волосяні фолікули, що послаблює волосся та призводить до ламкості та пошкодження.

В результаті волосся стає слабшим і тоншим.

Тугі косички призводять до випадіння (фото: Freepik)

Як запобігти випаданню волосся

Регулярно змінюйте зачіску, щоб волосся відновилося

Дайте волоссю відпочити від укладання, щоб воно відновилося після стресу. Це можна зробити, зробивши природну зачіску.

Негайно змініть зачіску, якщо ви помітили будь-яку з наведених нижче проблем

Це ознаки того, що зачіска або продукти можуть спричинити випадання волосся:

біль від туго стягнутого волосся

поколювання на шкірі голови

лусочки на шкірі голови

Найкращий спосіб зупинити випадання волосся - це звернутися до лікаря, коли ви помітили перші симптоми. Це тому, що деякі типи випадіння волосся, включаючи тракційну алопецію, можуть бути постійними, чим довше їх не лікувати.