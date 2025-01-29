Три прически, которые могут привести к сильному выпадению волос

Какие прически приводят к выпадению

Любой, кто носит тугую прическу или постоянно нагружает кожу головы, может получить тракционную алопецию.

Это разновидность травматической алопеции, как результат выпадения волос из-за повторного потягивания волос.

Артисты балета, и любой человек, которому приходится делать тугие прически, подвергаются большему риску развития тракционной алопеции.

Туго заплетенные волосы

Женщины с длинными локонами особенно любят эту прическу. Постоянное ношение хвоста может способствовать выпадению волос, это происходит из-за постоянного натягивания или вытягивания волос, особенно у основания хвоста или в месте крепления резинкой.

Это создает чрезмерное напряжение для волосяных фолликулов и впоследствии приводит к выпадению.

Наращивание волос

Наращивание волос позволяет быстро изменить внешность, добавляя длины и объема. Но эта процедура может повредить натуральные волосы из-за использования горячего клея и увеличения нагрузки на волосяные фолликулы, что и приводит к выпадению.

Косы

Туго заплетенные косы образуют давление на волосяные фолликулы, что ослабляет волосы и приводит к ломкости и повреждению.

В результате волосы становятся слабее и тоньше.

Тугие косички приводят к выпадению (фото: Freepik)

Как предотвратить выпадение волос

Регулярно меняйте прическу, чтобы волосы восстановились

Дайте волосам отдохнуть от укладки, чтобы они восстановились после стресса. Это можно сделать, сделав естественную прическу.

Немедленно смените прическу, если вы заметили любую из следующих проблем

Это признаки того, что прическа или продукты могут вызвать выпадение волос:

боль от туго стянутых волос

покалывание на коже головы

чешуйки на коже головы

Лучший способ остановить выпадение волос - это обратиться к врачу, когда вы заметили первые симптомы. Это потому, что некоторые типы выпадения волос, включая тракционную алопецию, могут быть постоянными, чем дольше их не лечить.