Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вони
Видання ВВС опублікувало список зі 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році. До нього увійшли радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко і захисниця прав дітей Олена Розвадовська.
Також у цьому списку правозахисниця Амаль Клуні, феміністка Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, володарка "Золотого м’яча" Айтана Бонматі та російська поетеса, одна з координаторок Феміністського антивоєнного опору Дар'я Серенко.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ВВС.
Ірина Ставчук - радниця з питань кліматичної політики
Ірина Ставчук співпрацює з незалежним філантропічним рухом "Європейський кліматичний фонд", у якому вона веде українські програми, що спрямовані на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення країни.
З 2019 по 2022 рік Ірина була заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Ставчук є співзасновницею Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва". Також вона координує діяльність регіональних громадських груп, які займаються проблемами зміни клімату.
Ірина Ставчук (фото: ВВС)
Оксана Забужко - письменниця
Оксана Забужко вважається однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок сучасної України. Визнання їй принесли романи "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів".
Забужко закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й захистила кандидатську дисертацію з філософії мистецтва.
Книги Забужко перекладені 20 мовами, її твори відзначені літературною премією Центральної Європи "Ангелус", Національною премією України імені Тараса Шевченка та орденом Почесного легіону Франції.
Оксана Забужко (фото: ВВС)
Олена Розвадовська - захисниця прав дітей
Олена допомагає українським дітям пережити травми війни. Вона заснувала благодійний фонд "Голоси дітей", який надає психологічну підтримку маленьким українцям.
Цю організацію Олена започаткувала у 2019 році, до того Розвадовська вже 4 роки волонтерила у прифронтових районах Донбасу. За час свого існування фонд допоміг десяткам тисяч дітей та батьків.
Розвадовська брала участь у роботі над документальним фільмом "Будинок зі скалок", у якому йдеться про дитячий притулок. Ця стрічка потрапила до списку номінантів на "Оскар 2023". Також разом із командою Олена видала книгу "Війна голосами дітей".
Олена Розвадовська (фото: ВВС)
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