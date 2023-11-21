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Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вони

Вівторок 21 листопада 2023 17:31
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Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вони Хто увійшов до списку 100 жінок, які вплинули на світ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Видання ВВС опублікувало список зі 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році. До нього увійшли радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук, письменниця Оксана Забужко і захисниця прав дітей Олена Розвадовська.

Також у цьому списку правозахисниця Амаль Клуні, феміністка Глорія Стайнем, колишня перша леді США Мішель Обама, володарка "Золотого м’яча" Айтана Бонматі та російська поетеса, одна з координаторок Феміністського антивоєнного опору Дар'я Серенко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ВВС.

Ірина Ставчук - радниця з питань кліматичної політики

Ірина Ставчук співпрацює з незалежним філантропічним рухом "Європейський кліматичний фонд", у якому вона веде українські програми, що спрямовані на розробку екологічно чистих і стійких до зміни клімату рішень для повоєнного відновлення країни.

З 2019 по 2022 рік Ірина була заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Ставчук є співзасновницею Центру екологічних ініціатив "Екодія" та "Асоціації велосипедистів Києва". Також вона координує діяльність регіональних громадських груп, які займаються проблемами зміни клімату.

Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вониІрина Ставчук (фото: ВВС)

Оксана Забужко - письменниця

Оксана Забужко вважається однією з найвидатніших письменниць, поетес та інтелектуалок сучасної України. Визнання їй принесли романи "Польові дослідження з українського сексу" та "Музей покинутих секретів".

Забужко закінчила філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка й захистила кандидатську дисертацію з філософії мистецтва.

Книги Забужко перекладені 20 мовами, її твори відзначені літературною премією Центральної Європи "Ангелус", Національною премією України імені Тараса Шевченка та орденом Почесного легіону Франції.

Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вониОксана Забужко (фото: ВВС)

Олена Розвадовська - захисниця прав дітей

Олена допомагає українським дітям пережити травми війни. Вона заснувала благодійний фонд "Голоси дітей", який надає психологічну підтримку маленьким українцям.

Цю організацію Олена започаткувала у 2019 році, до того Розвадовська вже 4 роки волонтерила у прифронтових районах Донбасу. За час свого існування фонд допоміг десяткам тисяч дітей та батьків.

Розвадовська брала участь у роботі над документальним фільмом "Будинок зі скалок", у якому йдеться про дитячий притулок. Ця стрічка потрапила до списку номінантів на "Оскар 2023". Також разом із командою Олена видала книгу "Війна голосами дітей".

Три українки увійшли у список 100 жінок, які вплинули на світ у 2023 році: хто вониОлена Розвадовська (фото: ВВС)

Читайте також про те, що українки здобули премію миру за розробку застосунків для допомоги переселенцям.

Раніше ми писали про маленьку українку, яка увійшла у Книгу рекордів Гіннеса.

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Оксана Забужко