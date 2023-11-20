Українки здобули премію миру за розробку застосунків для допомоги переселенцям

Три українські дівчини-підлітка розробили додатки для дітей, які втекли від війни. За свою розробку їх нагородили Міжнародною премією миру дітей на церемонії в Лондоні.

Міжнародну премію миру за розробку кількох додатків для дітей біженців отримали 18-річна Софія Терещенко, 17-річна Анастасія Феськова та 17-річна Анастасія Демченко.

Дівчата надихнулися новинним репортажем про самотню дитину, яка плакала на перетині українсько-польського кордону. Вони скоординувалися онлайн і розробили програму для малюків, яким довелося залишити свою країну. Програма допомагала зрозуміти дитині, де вона знаходиться і як їй звернутися по допомогу.

Друга програма, створена дівчатами, призначена для дітей старшого віку. Воно допомагає інтегруватися в країни, де вони знайшли тимчасовий притулок.

Нагородження українок відбулося у Лондоні 17 листопада. У Великій Британії зараз проживає Софія Терещенко разом із мамою. Вони переїхали до Кембриджширу, міста Елі. В Україні залишилися батько Софії та її брат. Дівчина зізнається, що розлука для неї несамовита, тому що їхня родина завжди була дуже дружною.

На церемонії нагородження також була присутня Анастасія Феськова. Вона прийняла премію особисто і сказала:

"Настав час дорослим взяти на себе відповідальність за свої дії, які торкаються дітей. Як би ми не хотіли, щоб у всіх дітей було безпечне та мирне дитинство. Ми розуміємо, що реальність зараз інша. Ми сподіваємося створити краще майбутнє для дітей, незалежно від того, хто вони та звідки. Нам потрібна підтримка, щоб втілити це в реальність. Нам потрібно, щоб усі ви були відкриті для взаємодії з дітьми з різних верств суспільства, дітьми, які живуть у чужому середовищі не з власної вини", - сказала 17-річна Анастасія.