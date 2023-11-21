Три украинки вошли в список 100 женщин, которые повлияли на мир в 2023 году: кто они

Также в этом списке правозащитница Амаль Клуни, феминистка Глория Стайнем, бывшая первая леди США Мишель Обама, обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати и российская поэтесса, одна из координаторов Феминистского антивоенного сопротивления Дарья Серенко.

Издание BBC опубликовало список из 100 женщин, которые повлияли на мир в 2023 году. В него вошли советница по климатической политике Ирина Ставчук, писательница Оксана Забужко и защитница прав детей Елена Розвадовская.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию BBC .

Ирина Ставчук - советница по вопросам климатической политики

Ирина Ставчук сотрудничает с независимым филантропическим движением "Европейский климатический фонд", где она ведет украинские программы, направленные на разработку экологически чистых и устойчивых к изменению климата решений для послевоенного восстановления страны.

С 2019 по 2022 год Ирина была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Ставчук является соучредителем Центра экологических инициатив "Экодія" и "Ассоціації велосипедистів Києва". Она также координирует деятельность региональных общественных групп, занимающихся проблемами изменения климата.

Ирина Ставчук (фото: BBC)

Оксана Забужко - писательница

Оксана Забужко считается одной из величайших писательниц, поэтесс и интеллектуалок современной Украины. Популярность ей принесли романы "Польові дослідження з українського сексу" и "Музей покинутих секретів".

Забужко окончила философский факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко и защитила кандидатскую диссертацию по философии искусства.

Книги Забужко переведены на 20 языков, ее произведения отмечены литературной премией Центральной Европы "Ангелус", Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко и орденом Почетного легиона Франции.

Оксана Забужко (фото: BBC)

Елена Розвадовская - защитница прав детей

Елена помогает украинским детям пережить травмы войны. Она основала благотворительный фонд "Голоса детей", который оказывает психологическую поддержку маленьким украинцам.

Эту организацию Елена создала в 2019 году, на тот момент она уже 4 года волонтерила в прифронтовых районах Донбасса. За время своего существования фонд помог десяткам тысяч детей и родителей.

Розвадовская участвовала в работе над документальным фильмом "Дім зі скалок", в котором говорится о детском приюте. Эта картина попала в список номинантов на "Оскар 2023". Также вместе с командой Елена издала книгу "Війна голосами дітей".

Елена Розвадовская (фото: BBC)