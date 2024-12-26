Три телефони з камерами найвищої якості, які вийдуть у 2025 році

Що відомо про камерофони

Digital Chat Station опублікував характеристики камер для трьох ймовірних Ultra-смартфонів на платформі Weibo. Інсайдер не згадав конкретні моделі або виробників, але підписники і попередні витоки припускають, що йдеться про Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra і vivo X200 Ultra відповідно.

Вважається, що всі три телефони будуть оснащені 50-Мп ультраширококутними камерами різних розмірів, а пристрої Xiaomi і OPPO отримають 50-Мп основну камеру з дюймовим сенсором, тоді як смартфон vivo оснастять трохи меншим сенсором (1/1.3 дюйма).

Раніше інсайдер також повідомляв, що vivo може використовувати основну камеру з фокусною відстанню 35 мм.

Переходячи до камер із зумом, очікується, що Xiaomi і OPPO представлять системи з двома перископічними об'єктивами.

Пристрій Xiaomi, ймовірно, матиме 50-Мп телеоб'єктив із 3-кратним зумом і 200-Мп перископ із 4,3-кратним зумом.

Digital Chat Station також згадує можливості "подвійної макрозйомки", що передбачає можливість робити макрофотографії з використанням обох об'єктивів із зумом.

Тим часом, Find X8 Ultra може отримати 50-Мп перископ з 3-кратним зумом і 6-кратний перископічний об'єктив, доповнений "мультиспектральним" сенсором. Смартфон vivo Ultra, ймовірно, буде оснащений 200-Мп перископом з підтримкою макрозйомки.

У будь-якому разі ці характеристики загалом відповідають попереднім витокам про дані флагманські пристрої. Зокрема, Xiaomi 15 Ultra виглядає як серйозне поліпшення порівняно з уже відмінною моделлю Xiaomi 14 Ultra, особливо в області дальнього зуму.

Це не єдині Ultra-телефони, які очікуються в 2025 році. Уже наступного місяця представлять Galaxy S25 Ultra.

Згідно з витоками, новий смартфон отримає 200-Мп основну камеру, 50-Мп ультраширококутний об'єктив, 10-Мп телеоб'єктив із 3-кратним зумом і 50-Мп об'єктив із 5-кратним зумом.