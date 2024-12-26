Три телефона с камерами высочайшего качества, которые выйдут в 2025 году

Что известно про камерофоны

Digital Chat Station опубликовал характеристики камер для трех предполагаемых Ultra-смартфонов на платформе Weibo. Инсайдер не упомянул конкретные модели или производителей, но подписчики и предыдущие утечки предполагают, что речь идет о Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra и vivo X200 Ultra соответственно.

Считается, что все три телефона будут оснащены 50-Мп ультраширокоугольными камерами различных размеров, а устройства Xiaomi и OPPO получат 50-Мп основную камеру с дюймовым сенсором, тогда как смартфон vivo оснастят чуть меньшим сенсором (1/1.3 дюйма).

Ранее инсайдер также сообщал, что vivo может использовать основную камеру с фокусным расстоянием 35 мм.

Переходя к камерам с зумом, ожидается, что Xiaomi и OPPO представят системы с двумя перископическими объективами.

Устройство Xiaomi, вероятно, будет иметь 50-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и 200-Мп перископ с 4,3-кратным зумом.

Digital Chat Station также упоминает возможности "двойной макросъемки", что предполагает возможность делать макрофотографии с использованием обоих объективов с зумом.

Между тем, Find X8 Ultra может получить 50-Мп перископ с 3-кратным зумом и 6-кратный перископический объектив, дополненный "мультиспектральным" сенсором. Смартфон vivo Ultra, вероятно, будет оснащен 200-Мп перископом с поддержкой макросъемки.

В любом случае эти характеристики в целом соответствуют предыдущим утечкам о данных флагманских устройствах. В частности, Xiaomi 15 Ultra выглядит как серьезное улучшение по сравнению с уже отличной моделью Xiaomi 14 Ultra, особенно в области дальнего зума.

Это не единственные Ultra-телефоны, которые ожидаются в 2025 году. Уже в следующем месяце представят Galaxy S25 Ultra.

Согласно утечкам, новый смартфон получит 200-Мп основную камеру, 50-Мп ультраширокоугольный объектив, 10-Мп телеобъектив с 3-кратным зумом и 50-Мп объектив с 5-кратным зумом.