Три страви з гарбуза для осіннього меню

Оладки з гарбуза та банана

Оладки з гарбуза та банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того, щоб приготувати оладки з гарбуза та банана, треба такі продукти:

гарбуз - 300 г;

банан - 1 шт.;

яйця - 2 шт.;

борошно - 2-3 ст. л.;

ванілін - щіпка;

кориця - щіпка;

мускатний горіх - щіпка.

Як готувати оладки з гарбуза та банана

Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння та натерти на маленькій терці. Банан наріжте на шматочки та розімніть виделкою.

Змішайте банан з гарбузом, додайте яйця, спеції та борошно. Розігрійте пательню викладіть по 1 ст. л. гарбузової маси на одну оладку і обсмажте млинці до скоринки.

Гарбузова лазанья

Гарбузова лазанья (ілюстративне фото: GettyImages)

Щоб приготувати гарбузову лазанью, потрібні ці інгредієнти:

гарбуз - 750 г;

оливкова олія - 3 ст. л.;

масло - 60 г;

молоко (жирне) - 500 мл;

борошно - 50 г;

лазанья - 6 листів;

цибуля - 1,5 шт.;

селера - 1 паличка;

часник - 2 зубчики;

шпинат - 500 г;

пармезан - 100 г;

консервовані або свіжі помідори - 400 г;

мускатний горіх - 1 шт.;

цукор - 2 ч. л.;

перець - 6 горошин;

лавровий лист - 1 шт.

Як готувати гарбузову лазанью

Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте гарбуз навпіл, очистьте від шкірки, видаліть насіння, потім наріжте скибочками по 1 см. Налийте олію у форму для смаження, викладіть гарбуз, приправте, потім запікайте до м’якості протягом 40 хвилин.

Щоб приготувати томатний соус для лазаньї, почистьте і подрібніть 1 цибулю і часник. Селеру потрібно помити і нарізати на маленькі шматочки. На пательні присмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, потім додайте селеру та часник і готуйте ще 1 хвилину

Додайте помідори та цукор та тушкуйте соус без кришки протягом 30 хвилин, помішуючи.

Промийте шпинат, покладіть його в невелику каструлю, влийте трохи води та тушкуйте на середньому вогні протягом 4 хвилин. Зачекайте, доки він охолоне, потім відтисніть рідину та обсмажте з 10 г масла, додавши сіль та перець і натертий мускатний горіх.

Щоб приготувати соус бешамель, доведіть молоко до кипіння, додавши перець, лаврове листя та половину цибулі. Процідіть молоко, додайте борошно і 50 г масла. Нагрівайте соус, помішуючи, до загустіння.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом велику форму для запікання, викладіть шар гарбуза, потім шар томатного соусу. Накрийте соус там лазаньї і змажте соусом бешамель.

Викладіть шпинат і половину натертого сиру. Накрийте сир листами лазаньї, і повторіть попередні шари інгредієнтів. Просити гарбузову лазанью з сиром та випікайте протягом 40 хвилин.

Гарбузовий пиріг з сирним кремом

Гарбузовий пиріг з сирним кремом(ілюстративне фото: GettyImages)

Для приготування гарбузового пирога з сирним кремом, знадобляться такі продукти:

гарбуз - 500 г;

борошно - 300 г;

яйця - 4 шт.;

вершковий сир - 200 г;

масло - 285 г;

цукор - 300 г;

цукрова пудра - 100 г;

суміш спецій - 3 ч. л.;

сода - 2 ч. л.;

кишмиш (або родзинки) - 175 г;

сіль - 1/2 ч. л.;

апельсинова цедра - з 2 апельсинів;

апельсиновий сік - з половини апельсина.

Як готувати гарбузовий пиріг з сирним кремом

Розігрійте духовку до 180 градусів, форму для випікання змастіть маслом і застеліть пергаментом. В окремій мисці змішайте борошно, 300 г цукру, соду, сіль і родзинки.

Розтопіть 200 г масла, додайте половину апельсинової цедри і 1 ст. л. апельсинового соку. Гарбуз почистьте від шкірки та насіння, натріть на терці.

Перемішайте гарбуз з маслом, потім змішайте з борошняною масою, вилити форму і випікайте протягом 30 хвилин.

Для глазурі збийте вершковий сир з рештою масла, цукровою пудрою, апельсиновою цедрою і 1 ч. л. соку. Готову глазур помістіть в холодильник.

Гарбузовий пиріг полийте рештою апельсинового соку. Збийте холодну глазур та змастіть поверхню торта. Перед подачею рекомендують помістити торт в холодильник приблизно на 30 хвилин.