Три страви з гарбуза для осіннього меню

Гарбуз - це смачний і популярний восени інгредієнт різноманітних страв. Окрім звичної гарбузової каші, з цим плодом можна приготувати і цікавіші страви та випічку.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти апетитних страв з гарбуза.
Оладки з гарбуза та банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того, щоб приготувати оладки з гарбуза та банана, треба такі продукти:
Як готувати оладки з гарбуза та банана
Гарбуз потрібно очистити від шкірки та насіння та натерти на маленькій терці. Банан наріжте на шматочки та розімніть виделкою.
Змішайте банан з гарбузом, додайте яйця, спеції та борошно. Розігрійте пательню викладіть по 1 ст. л. гарбузової маси на одну оладку і обсмажте млинці до скоринки.
Гарбузова лазанья (ілюстративне фото: GettyImages)
Щоб приготувати гарбузову лазанью, потрібні ці інгредієнти:
Як готувати гарбузову лазанью
Розігрійте духовку до 200 градусів. Розріжте гарбуз навпіл, очистьте від шкірки, видаліть насіння, потім наріжте скибочками по 1 см. Налийте олію у форму для смаження, викладіть гарбуз, приправте, потім запікайте до м’якості протягом 40 хвилин.
Щоб приготувати томатний соус для лазаньї, почистьте і подрібніть 1 цибулю і часник. Селеру потрібно помити і нарізати на маленькі шматочки. На пательні присмажте цибулю в олії протягом 5 хвилин, потім додайте селеру та часник і готуйте ще 1 хвилину
Додайте помідори та цукор та тушкуйте соус без кришки протягом 30 хвилин, помішуючи.
Промийте шпинат, покладіть його в невелику каструлю, влийте трохи води та тушкуйте на середньому вогні протягом 4 хвилин. Зачекайте, доки він охолоне, потім відтисніть рідину та обсмажте з 10 г масла, додавши сіль та перець і натертий мускатний горіх.
Щоб приготувати соус бешамель, доведіть молоко до кипіння, додавши перець, лаврове листя та половину цибулі. Процідіть молоко, додайте борошно і 50 г масла. Нагрівайте соус, помішуючи, до загустіння.
Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть маслом велику форму для запікання, викладіть шар гарбуза, потім шар томатного соусу. Накрийте соус там лазаньї і змажте соусом бешамель.
Викладіть шпинат і половину натертого сиру. Накрийте сир листами лазаньї, і повторіть попередні шари інгредієнтів. Просити гарбузову лазанью з сиром та випікайте протягом 40 хвилин.
Гарбузовий пиріг з сирним кремом(ілюстративне фото: GettyImages)
Для приготування гарбузового пирога з сирним кремом, знадобляться такі продукти:
Як готувати гарбузовий пиріг з сирним кремом
Розігрійте духовку до 180 градусів, форму для випікання змастіть маслом і застеліть пергаментом. В окремій мисці змішайте борошно, 300 г цукру, соду, сіль і родзинки.
Розтопіть 200 г масла, додайте половину апельсинової цедри і 1 ст. л. апельсинового соку. Гарбуз почистьте від шкірки та насіння, натріть на терці.
Перемішайте гарбуз з маслом, потім змішайте з борошняною масою, вилити форму і випікайте протягом 30 хвилин.
Для глазурі збийте вершковий сир з рештою масла, цукровою пудрою, апельсиновою цедрою і 1 ч. л. соку. Готову глазур помістіть в холодильник.
Гарбузовий пиріг полийте рештою апельсинового соку. Збийте холодну глазур та змастіть поверхню торта. Перед подачею рекомендують помістити торт в холодильник приблизно на 30 хвилин.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ", GoodFood.