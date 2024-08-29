З м'ясом і для веганів: 5 рецептів смачнючих бургерів

Бургери - це не обов'язково акуратна котлета з яловичини, адже готувати таку страву для вечері можна з сиром, або, навіть з баклажанами замість м'яса. Булочки для цієї апетитної страви також можна підібрати відповідно до своїх вподобань - наприклад, з хліба без додавання яєць.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти смачних бургерів - з м'ясом і для веганів.

Оклахома смеш бургер

Оклахома смеш бургер (колаж: РБК-Україна)

Для приготування цього соковитого бургера, потрібні такі продукти

фарш яловичий - 360-440 г;

цибуля - 4 шт.;

сир тостовий - 4 шматочки;

булочки бріош - 4 шт.;

сіль - до смаку.

Як готувати Оклахома смеш бургер

Секрет в приготуванні цього бургеру полягає в тонко нарізаної цибулі, а також в "розчавлених" котлетах. Для приготування не треба соус, хоча, звісно, його можна додати до свого смаку.

Розділіть фарш на чотири частини та зліпіть з кожної кульку, помістіть їх в холодильник. Цибулю необхідно почистити та нарізати на якомога тонші кружальця.

За бажанням цибулю можна замаринувати в оцті або в цукрі. В цей час кожну частину булочок присмажте з внутрішнього боку на розпеченій пательні.

Відріжте з пергаменту шматок розміром як пательня. Висипте на пательню 1/4 нарізаної цибулі. Викладіть на пательню м'ясну кульку, присипте сіллю, накрийте пергаментом та сильно притисніть стаканом або картоплем'ялкою.

Зачекайте, доки котлета підрум'яниться, потім переверніть її і присмажте до готовності з іншого боку. На готових котлету покладіть шматочок сиру, накрийте нижньою частиною булочки, а потім зніміть за допомогою лопатки "складений бургер", накрийте його іншою половиною булочки.

Повторіть цю процедуру з усіма м'ясними кульками.

Бургер з яловичою котлетою, беконом та карамелізованою цибулею

Бургер з яловичою котлетою, беконом та карамелізованою цибулею (фото: Freepik)

Щоб приготувати бургер з беконом, треба ці продукти:

фарш яловичий - 450 г;

цибуля - 2 шт.;

булочки для бургерів - 3 шт.;

сир - 200 г;

бекон - 200 г;

олія - 2 ст. л.;

мариновані огірки - 2 шт.;

бальзамічний соус - 1 ч. л.;

кетчуп - 3 ст. л.;

майонез - 1 ст. л.;

сухий часник - дрібка;

гірчиця - до смаку;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати бургер з беконом і карамелізованою цибулею

Цибулю необхідно почистити і нарізати на тонкі кружальця. Розігрійте на пательні олію та викладіть цибулю, додайте сіль та перець. Смажте на середньому вогні, помішуючи раз на декілька хвилин та додаючи трохи води.

За бажанням, додайте бальзамічний соус і готуйте цибулю до насиченого золотистого кольору. Приблизно це займе 45 хвилин.

Щоб приготувати соус, змішайте кетчуп, майонез та гірчицю, за бажанням додавши трохи сушеного часнику та рідини з-під маринованих огірків.

Щоб бекон був хрумкий, наріжте його на тоненькі скибочки, викладіть на пательню і влийте декілька столових ложок води. Присмажте бекон золотистого кольору, а потім перекладіть на серветки, щоб забрати жир.

Мариновані огірки наріжте на тонкі кружальця. Фарш розділіть на шість частин, скачайте кульки.

Перед тим, як робити котлети, присмажте булочки з внутрішнього боку до легкої скоринки, відкладіть на тарілку. Викладіть кульку фаршу на пательню, присипте сіллю і, накривши пергаментом, притисніть лопаткою чи стаканом.

Переверніть котлети на інший бік і смажте до готовності, потім викладіть на кожну по шматочку сиру, щоб він розплавився.

Нижню половинку булочки намажте соусом, потім викладіть по 2 котлети сиром догори. Викладіть карамелізовану цибулю, мариновані огірки, бекон - і накрийте верхньою половинкою булочки.

Бургер з камамбером

Бургер з камамбером (ілюстративне фото: GettyImages)

Для того, щоб приготувати бургер з камамбером, необхідно підготувати наступні продукти:

булочки для бургерів - 2-3 шт.;

камамбер (невеликий) - 1 шт.;

бекон - 50-70 г;

цибуля - 1 шт.;

яйце - 1 шт.;

панірувальні сухарі - 5-7 ст. л.;

перець - до смаку;

олія - для смаження;

борошно - 2-3 ст. л.;

джем з журавлини - 3-4 ст. л.

Як готувати бургер з камамбером

Камамбер розріжте горизонтально на дві або три "котлетки", залежно від його товщини. Відповідно до цього, обирайте потрібну кількість булочок для бургерів.

В окрему миску розбийте яйце, злегка збийте його до однорідної консистенції. В іншу миску насипте панірувальні сухарі, додайте до них перець та сіль до смаку. В іншу миску насипте борошно. Цибулю необхідно почистити і нарізати на тонкі кружальця.

Спочатку присмажте до легкої скоринки булочки, тільки з внутрішнього боку. Зніміть булочки з пательні і присмажте цибулю до золотистого кольору.

В окремій пательні посмажте бекон, попередньо нарізавши його на тонкі скибки. В невелику каструлю налийте олії так, щоб її рівень був вищим за товщину сирних котлет.

Коли олія нагріється, кожен шматочок сиру обваляйте спочатку в борошні, а потім занурте в яйце. Після цього обваляйте сирну котлетку в панірувальних сухарях і смажте у фритюрі протягом 2-3 хвилин.

Після цього викладіть котлету на серветку, щоб прибрати зайву олію. Намажте булочку джемом, покладіть на нього камамбер, зверху викладіть цибулю, бекон, та накрийте другою половинкою булочки.

Бургер з чорною квасолею, тофу і грибами

Бургер з чорною квасолею, тофу і грибами (ілюстративне фото: GettyImages)

Щоб приготувати бургер з чорною квасолею, тофу і грибами, підготуйте такі продукти:

оливкова олія - 1 ст. л.;

цибуля порей - пів стебла,

печериці - 5 шт.;

чебрець (свіжий) - 30 г;

тофу - 140 г;

листя капусти - жменя;

діжонська гірчиця - 1 ст. л.;

консервована чорна квасоля - 240 г,

вівсяні висівки - 3 ст. л.;

рис (варений)- 2 ст. л.;

фундук або волоські горіхи - 2 ст. л.;

борошно - 40 г;

булочки для бургерів - 4-6 шт.

Для заправки треба:

веганський майонез - 4 ст. л.;

томатний кетчуп - 1 ч. л.;

корнішони - 1 ст. л.;

каєнський перець - дрібка.

Як готувати бургер з чорною квасолею, тофу і грибами

Помийте порей, помідори, та листя салату печериці і капусту, наріжте їх на невеликі шматочки, проте не змішуйте. Горіхи необхідно подрібнити.

У великій пательні треба розігріти олію і обсмажити цибулю-порей, гриби, чебрець, тофу і капусту - протягом 5 хвилин. Додайте гірчицю та половину чорної квасолі і ретельно перемішайте.

Перекладіть готову охолоджену суміш у блендер і перебийте кілька разів - проте вона має бути досить грубою за текстурою. Перелийте масу у миску і додайте решту чорної квасолі, вівсяні висівки, рис і подрібнені горіхи, перемішайте.

Розділіть масу на 4-6 однакових за розміром порцій і сформуйте руками котлети. Насипте на тарілку борошно, а потім обваляйте в ньому котлетки.

Щоб приготувати заправку для бургерів, змішайте всі інгредієнти в мисці та відставте в сторону. Смажте котлети по 4-5 хвилин з кожного боку до хрусткої скоринки. Покладіть котлети на булочки з помідорами, цибулею, салатом і крапелькою соусу для бургерів.

Бургер з баклажанами

Бургер з баклажанами (ілюстративне фото: GettyImages)

Для приготування бургера з баклажанами, знадобляться ці інгредієнти:

баклажани (великі) - 2 шт.;

оливкова олія - 1 ст. л;

цибуля ріпчаста (велика) - 1 шт.;

цибуля червона - 1 шт.;

сухий часник - 1 ч. л.;

копчена паприка - 2 ч. л.

цукор -1 ст. л.;

сушене орегано - 1 ч. л.;

соус барбекю - 5 ст. л.;

чорна квасоля (консервована) - 400 г банки,

булочки для бургерів - 4 шт.;

листя салату - до смаку;

кукурудза - для подачі.

Як готувати бургер з баклажанами

Очистьте цибулю, наріжте її на тонкі кружальця. Червону відкладіть - вона використовується для подачі. З квасолі потрібно злити рідину.

Розігрійте гриль до високої температури і смажте баклажани, періодично перевертаючи, поки вони не почорніють і не стануть м'якими, протягом приблизно 20-30 хвилин.

Відставте їх остигати, тим часом розігрійте олію у вогнетривкій пательні на середньому вогні, додайте цибулю і смажте до розм'якшення і золотистого кольору. Розігрійте духовку до 200 градусів.

З охолодженого баклажана зніміть шкірку (вона не потрібна), або вийміть м'якуш ложкою, а потім додайте до цибулі разом з сухим часником, паприкою, цукром, орегано, сіллю та перцем.

Перемішайте до появи аромату, а потім додайте соус барбекю разом з чорною квасолею. Поставте в духовку і випікайте, доки соус не стане густим і насиченим, а баклажани не нагадуватимуть буженину - приблизно 10-15 хвилин.

Покладіть баклажани на булочки для бургерів, разом з червоною цибулею та будь-якою іншою улюбленою начинкою для бургерів, яку ви любите. За бажанням подавайте з капустяним салатом та кукурудзою в качанах на гарнір.