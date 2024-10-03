Три блюда из тыквы для осеннего меню

Тыква - это вкусный и популярный осенью ингредиент разнообразных блюд. Кроме привычной тыквенной каши, с этим плодом можно приготовить и более интересные блюда и выпечку.
РБК-Украина (проект Styler) собрали рецепты аппетитных блюд из тыквы.
Оладьи из тыквы и банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для того чтобы приготовить оладьи из тыквы и банана, нужно следующие продукты:
Как готовить оладьи из тыквы и банана
Тыкву нужно очистить от кожуры и семян и натереть на маленькой терке. Банан нарежьте на кусочки и разомните вилкой.
Смешайте банан с тыквой, добавьте яйца, специи и муку. Разогрейте сковороду и выложите по 1 ст. л. тыквенной массы на одну оладью и обжарьте блины до корочки.
Тыквенная лазанья (иллюстративное фото: GettyImages)
Чтобы приготовить тыквенную лазанью, нужны эти ингредиенты:
Как готовить тыквенную лазанью
Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте тыкву пополам, очистьте от кожуры, удалите семена, затем нарежьте ломтиками по 1 см. Налейте масло в жареную форму, выложите тыкву, приправьте, затем запекайте до мягкости в течение 40 минут.
Чтобы приготовить томатный соус для лазаньи, почистьте и измельчите 1 лук и чеснок. Сельдерей нужно помыть и нарезать на маленькие кусочки. На сковороде поджарьте лук в растительном масле в течение 5 минут, затем добавьте сельдерей и чеснок и готовьте еще 1 минуту.
Добавьте помидоры и сахар и потушите соус без крышки в течение 30 минут, помешивая.
Промойте шпинат, уложите его в небольшую кастрюлю, влейте немного воды и тушите на среднем огне в течение 4 минут. Подождите, пока он остынет, отожмите жидкость и обжарьте с 10 г масла, добавив соль и перец и натертый мускатный орех.
Чтобы приготовить соус бешамель, доведите молоко до кипения, добавив перец, лавровые листья и половину лука. Процедите молоко, добавьте муку и 50 г сливочного масла. Нагревайте соус, помешивая, до загустения.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом большую форму для запекания, выложите слой тыквы, затем слой томатного соуса. Накройте соус там лазаньи и смажьте соусом бешамель.
Выложите шпинат и половину натертого сыра. Накройте сыр листами лазаньи и повторите предыдущие слои ингредиентов. Просите тыквенную лазанью с творогом и выпекайте в течение 40 минут.
Тыквенный пирог с сырным кремом (иллюстративное фото: GettyImages)
Для приготовления тыквенного пирога с сырным кремом понадобятся следующие продукты:
Как готовить тыквенный пирог с сырным кремом
Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и застелите пергаментом. В отдельной миске смешайте муку, 300 г сахара, соду, соль и изюм.
Растопите 200 г масла, добавьте половину апельсиновой цедры и 1 ст. л. апельсинового сока. Тыкву почистьте от кожуры и семян, натрите на терке.
Перемешайте тыкву с маслом, затем смешайте с мучной массой, вылейте форму и выпекайте в течение 30 минут.
Для глазури взбейте сливочный творог с оставшимся маслом, сахарной пудрой, апельсиновой цедрой и 1 ч. л. сока. Готовую глазурь поместите в холодильник.
Тыквенный пирог полейте оставшимися апельсиновыми соками. Взбейте холодную глазурь и смажьте поверхность торта. Перед подачей советуют поместить торт в холодильник приблизительно на 30 минут.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ", GoodFood.