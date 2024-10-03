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Три блюда из тыквы для осеннего меню

Четверг 03 октября 2024 18:00
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Три блюда из тыквы для осеннего меню Из тыквы можно приготовить интересные и вкусные блюда (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Тыква - это вкусный и популярный осенью ингредиент разнообразных блюд. Кроме привычной тыквенной каши, с этим плодом можно приготовить и более интересные блюда и выпечку.

РБК-Украина (проект Styler) собрали рецепты аппетитных блюд из тыквы.

Оладьи из тыквы и банана

Три блюда из тыквы для осеннего меню

Оладьи из тыквы и банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того чтобы приготовить оладьи из тыквы и банана, нужно следующие продукты:

  • тыква - 300 г;
  • банан - 1 шт.;
  • яйца - 2 шт.;
  • мука - 2-3 ст. л.;
  • ванилин - щепотка;
  • корица - щепотка;
  • мускатный орех - щепотка.

Как готовить оладьи из тыквы и банана

Тыкву нужно очистить от кожуры и семян и натереть на маленькой терке. Банан нарежьте на кусочки и разомните вилкой.

Смешайте банан с тыквой, добавьте яйца, специи и муку. Разогрейте сковороду и выложите по 1 ст. л. тыквенной массы на одну оладью и обжарьте блины до корочки.

Тыквенная лазанья

Три блюда из тыквы для осеннего меню

Тыквенная лазанья (иллюстративное фото: GettyImages)

Чтобы приготовить тыквенную лазанью, нужны эти ингредиенты:

  • тыква - 750 г;
  • оливковое масло - 3 ст. л.;
  • сливочное масло - 60 г;
  • молоко (жирное) - 500 мл;
  • мука - 50 г;
  • лазанья - 6 листов;
  • лук - 1,5 шт.;
  • сельдерей - 1 палочка;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • шпинат - 500 г;
  • пармезан - 100 г;
  • консервированные или свежие помидоры - 400 г;
  • мускатный орех - 1 шт.;
  • сахар - 2 ч. л.;
  • перец - 6 горошин;
  • лавровый лист - 1 шт.

Как готовить тыквенную лазанью

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте тыкву пополам, очистьте от кожуры, удалите семена, затем нарежьте ломтиками по 1 см. Налейте масло в жареную форму, выложите тыкву, приправьте, затем запекайте до мягкости в течение 40 минут.

Чтобы приготовить томатный соус для лазаньи, почистьте и измельчите 1 лук и чеснок. Сельдерей нужно помыть и нарезать на маленькие кусочки. На сковороде поджарьте лук в растительном масле в течение 5 минут, затем добавьте сельдерей и чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте помидоры и сахар и потушите соус без крышки в течение 30 минут, помешивая.

Промойте шпинат, уложите его в небольшую кастрюлю, влейте немного воды и тушите на среднем огне в течение 4 минут. Подождите, пока он остынет, отожмите жидкость и обжарьте с 10 г масла, добавив соль и перец и натертый мускатный орех.

Чтобы приготовить соус бешамель, доведите молоко до кипения, добавив перец, лавровые листья и половину лука. Процедите молоко, добавьте муку и 50 г сливочного масла. Нагревайте соус, помешивая, до загустения.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом большую форму для запекания, выложите слой тыквы, затем слой томатного соуса. Накройте соус там лазаньи и смажьте соусом бешамель.

Выложите шпинат и половину натертого сыра. Накройте сыр листами лазаньи и повторите предыдущие слои ингредиентов. Просите тыквенную лазанью с творогом и выпекайте в течение 40 минут.

Тыквенный пирог с сырным кремом

Три блюда из тыквы для осеннего меню

Тыквенный пирог с сырным кремом (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления тыквенного пирога с сырным кремом понадобятся следующие продукты:

  • тыква - 500 г;
  • мука - 300 г;
  • яйца - 4 шт.;
  • сливочный сыр - 200 г;
  • сливочное масло - 285 г;
  • сахар - 300 г;
  • сахарная пудра - 100 г;
  • смесь специй - 3 ч. л.;
  • сода - 2 ч. л.;
  • кишмиш (или изюм) - 175 г;
  • соль - 1/2 ч. л.;
  • апельсиновая цедра - из 2 апельсинов;
  • апельсиновый сок - из половины апельсина.

Как готовить тыквенный пирог с сырным кремом

Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и застелите пергаментом. В отдельной миске смешайте муку, 300 г сахара, соду, соль и изюм.

Растопите 200 г масла, добавьте половину апельсиновой цедры и 1 ст. л. апельсинового сока. Тыкву почистьте от кожуры и семян, натрите на терке.

Перемешайте тыкву с маслом, затем смешайте с мучной массой, вылейте форму и выпекайте в течение 30 минут.

Для глазури взбейте сливочный творог с оставшимся маслом, сахарной пудрой, апельсиновой цедрой и 1 ч. л. сока. Готовую глазурь поместите в холодильник.

Тыквенный пирог полейте оставшимися апельсиновыми соками. Взбейте холодную глазурь и смажьте поверхность торта. Перед подачей советуют поместить торт в холодильник приблизительно на 30 минут.

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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ", GoodFood.

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