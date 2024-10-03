Три блюда из тыквы для осеннего меню

Тыква - это вкусный и популярный осенью ингредиент разнообразных блюд. Кроме привычной тыквенной каши, с этим плодом можно приготовить и более интересные блюда и выпечку.

Оладьи из тыквы и банана

Оладьи из тыквы и банана (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того чтобы приготовить оладьи из тыквы и банана, нужно следующие продукты:

тыква - 300 г;

банан - 1 шт.;

яйца - 2 шт.;

мука - 2-3 ст. л.;

ванилин - щепотка;

корица - щепотка;

мускатный орех - щепотка.

Как готовить оладьи из тыквы и банана

Тыкву нужно очистить от кожуры и семян и натереть на маленькой терке. Банан нарежьте на кусочки и разомните вилкой.

Смешайте банан с тыквой, добавьте яйца, специи и муку. Разогрейте сковороду и выложите по 1 ст. л. тыквенной массы на одну оладью и обжарьте блины до корочки.

Тыквенная лазанья

Тыквенная лазанья (иллюстративное фото: GettyImages)

Чтобы приготовить тыквенную лазанью, нужны эти ингредиенты:

тыква - 750 г;

оливковое масло - 3 ст. л.;

сливочное масло - 60 г;

молоко (жирное) - 500 мл;

мука - 50 г;

лазанья - 6 листов;

лук - 1,5 шт.;

сельдерей - 1 палочка;

чеснок - 2 зубчика;

шпинат - 500 г;

пармезан - 100 г;

консервированные или свежие помидоры - 400 г;

мускатный орех - 1 шт.;

сахар - 2 ч. л.;

перец - 6 горошин;

лавровый лист - 1 шт.

Как готовить тыквенную лазанью

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разрежьте тыкву пополам, очистьте от кожуры, удалите семена, затем нарежьте ломтиками по 1 см. Налейте масло в жареную форму, выложите тыкву, приправьте, затем запекайте до мягкости в течение 40 минут.

Чтобы приготовить томатный соус для лазаньи, почистьте и измельчите 1 лук и чеснок. Сельдерей нужно помыть и нарезать на маленькие кусочки. На сковороде поджарьте лук в растительном масле в течение 5 минут, затем добавьте сельдерей и чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте помидоры и сахар и потушите соус без крышки в течение 30 минут, помешивая.

Промойте шпинат, уложите его в небольшую кастрюлю, влейте немного воды и тушите на среднем огне в течение 4 минут. Подождите, пока он остынет, отожмите жидкость и обжарьте с 10 г масла, добавив соль и перец и натертый мускатный орех.

Чтобы приготовить соус бешамель, доведите молоко до кипения, добавив перец, лавровые листья и половину лука. Процедите молоко, добавьте муку и 50 г сливочного масла. Нагревайте соус, помешивая, до загустения.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом большую форму для запекания, выложите слой тыквы, затем слой томатного соуса. Накройте соус там лазаньи и смажьте соусом бешамель.

Выложите шпинат и половину натертого сыра. Накройте сыр листами лазаньи и повторите предыдущие слои ингредиентов. Просите тыквенную лазанью с творогом и выпекайте в течение 40 минут.

Тыквенный пирог с сырным кремом

Тыквенный пирог с сырным кремом (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления тыквенного пирога с сырным кремом понадобятся следующие продукты:

тыква - 500 г;

мука - 300 г;

яйца - 4 шт.;

сливочный сыр - 200 г;

сливочное масло - 285 г;

сахар - 300 г;

сахарная пудра - 100 г;

смесь специй - 3 ч. л.;

сода - 2 ч. л.;

кишмиш (или изюм) - 175 г;

соль - 1/2 ч. л.;

апельсиновая цедра - из 2 апельсинов;

апельсиновый сок - из половины апельсина.

Как готовить тыквенный пирог с сырным кремом

Разогрейте духовку до 180 градусов, форму для выпечки смажьте маслом и застелите пергаментом. В отдельной миске смешайте муку, 300 г сахара, соду, соль и изюм.

Растопите 200 г масла, добавьте половину апельсиновой цедры и 1 ст. л. апельсинового сока. Тыкву почистьте от кожуры и семян, натрите на терке.

Перемешайте тыкву с маслом, затем смешайте с мучной массой, вылейте форму и выпекайте в течение 30 минут.

Для глазури взбейте сливочный творог с оставшимся маслом, сахарной пудрой, апельсиновой цедрой и 1 ч. л. сока. Готовую глазурь поместите в холодильник.

Тыквенный пирог полейте оставшимися апельсиновыми соками. Взбейте холодную глазурь и смажьте поверхность торта. Перед подачей советуют поместить торт в холодильник приблизительно на 30 минут.