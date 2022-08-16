"Три стакана", медовый и шарлотка: лучшие рецепты постных яблочных пирогов к Спасу

Постный медовый пирог с яблоками

Составляющие на форму 20 см:

2 стакана муки (стакан 200 мл, 260 г)

2 чайные ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки корицы

щепотка соли

1 стакан воды

1 стакан сахара (200 г)

2 столовые ложки меда

1 чайная ложка соды (без горки)

0,5 столовой ложки уксуса или лимонного сока

2 столовые ложки масла

2 яблока

Таким будет наш медовик (скриншот: YouTube/СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти)

Пошаговое приготовление

Просейте в миску два стакана муки. Добавьте соль, разрыхлитель, корицу.

В кастрюлю влейте воду, добавьте сахар и мед. Нагревайте смесь на небольшом огня до растворения сахара. Добавьте соду, погашенную уксусом или лимонным соком.

Смесь начнет пениться. Снимите ее с огня и влейте в муку, перемешайте ложкой и добавьте масло. Замесите жидкое тесто.

Вылейте тесто в форму, выстланную пергаментом. Украсьте очищенными кусочками яблока.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 50-55 минут до сухой деревянной шпажки.

Когда медовик с яблоками остынет, посыпьте его сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Насыпной яблочный пирог "Три стакана"

Ингредиенты (на стакан 250 мл):

1 стакан муки

1 стакан сахара сахар

1 стакан манки

1 ч. л. с горкой разрыхлителя

200 мл воды вода

30 мл подсолнечного масла подсолнечное масло

Таким будет наш насыпной пирог (скриншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Пошаговое приготовление

Смешайте в сухой посуде муку, манку, сахар, разрыхлитель. Перемешайте. Разделите на четыре части.

Яблоки почистите и натрите на крупной терке. Разделите на три части.

Форму диаметром 20 см застелите пергаментом и смажьте маслом.

Выложите чередуя сухие ингредиенты и яблоки. Распределяйте и слегка прижимайте.

Смешайте воду с маслом и аккуратно влейте на пирог. Сделайте проколы вилкой, чтобы распределить жидкость.

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Готовый пирог оставьте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Постная яблочная шарлотка

Составляющие:

300 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. соли

180 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

180 мл воды

75 мл подсолнечного масла

4 яблока

Такой будет наша шарлотка (скриншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Пошаговое приготовление

Просейте муку и добавьте к ней все сухие компоненты: муку, сахар, ванильный сахар, соль, разрыхлитель.

Добавьте в смесь воду и масло, перемешайте до однородности.

Добавьте почищенные и порезанные три яблока, перемешайте. Вылейте смесь в выстланную пергаментом форму.

Сверху выложите порезанное тонкими дольками яблоко, посыпьте корицей.

Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

Готовый пирог охладите и посыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!