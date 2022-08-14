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Два великих праздника и День знаний: появился календарь выходных на сентябрь 2022

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Воскресенье 14 августа 2022 15:20
Два великих праздника и День знаний: появился календарь выходных на сентябрь 2022 Фото: Выходные и праздники сентября 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В сентябре 2022 мы отметим сразу несколько важных дат - как религиозных, так и светских. Нас ждет два больших двунадесятых праздника, День знаний, День воспитателя и многие другие события.

Сколько будет выходных в первый месяц осени, какие праздники отметим - смотрите ниже в материале Styler.

Сколько будет выходных

Сентябрь не предусматривает дополнительных государственных выходных, хотя из-за военного положения в Украине таких не было, начиная с 8 марта.

В первый месяц осени будет 30 календарных дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных.

Выходными будут следующие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября.

Два великих праздника и День знаний: появился календарь выходных на сентябрь 2022

Фото: праздники и выходные сентября 2022 (freepik)

Все праздники сентября 2022

  • 1 сентября - День знаний
  • 2 сентября - День нотариата
  • 4 сентября - День предпринимателя
  • 8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
  • 9 сентября - Международный день красоты; День тестировщика; День дизайнера-графика
  • 10 сентября - День украинского кино; День физкультуры и спорта; Всемирный день предотвращения самоубийств
  • 11 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности; День танкиста
  • 13 сентября - День программиста
  • 15 сентября - Международный день демократии
  • 16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
  • 17 сентября - День изобретателя и рационализатора; День фармацевтического работника; День спасателя
  • 18 сентября - День работника леса
  • 20 сентября - День рекрутера
  • 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы, великий двунадесятый праздник; День HR-менеджера; день мира
  • 22 сентября - День партизанской славы
  • 25 сентября - День машиностроителя
  • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня, великий двунадесятый праздник; День воспитателя и всех дошкольных работников; День туризма
  • 30 сентября - День усыновления; Международный день переводчика; Всеукраинский день библиотек

Ранее мы писали, как правильно собрать букет на Маковея, чтобы защитить дом на целый год.

Также сообщалось о традиции всех трех Спасов.

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