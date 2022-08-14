Два великих праздника и День знаний: появился календарь выходных на сентябрь 2022

В сентябре 2022 мы отметим сразу несколько важных дат - как религиозных, так и светских. Нас ждет два больших двунадесятых праздника, День знаний, День воспитателя и многие другие события.

Сколько будет выходных в первый месяц осени, какие праздники отметим - смотрите ниже в материале Styler.

Сколько будет выходных

Сентябрь не предусматривает дополнительных государственных выходных, хотя из-за военного положения в Украине таких не было, начиная с 8 марта.

В первый месяц осени будет 30 календарных дней, из которых 22 рабочих и 8 выходных.

Выходными будут следующие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 сентября.

Фото: праздники и выходные сентября 2022 (freepik)

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