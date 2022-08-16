"Три склянки", медовий і шарлотка: найкращі рецепти пісних яблучних пирогів до Спасу

Пісний медовий пиріг з яблуками

Складники на форму 20 см:

2 склянки борошна (склянка 200 мл, 260 г)

2 чайні ложки розпушувача

1/4 чайної ложки кориці

дрібка солі

1 склянка води

1 склянка цукру (200 г)

2 столові ложки меду

1 чайна ложки соди (без гірки)

0,5 столової ложки оцту чи лимонного соку

2 столові ложки олії

2 яблука

Таким буде наш медівник (скріншот: YouTube/СмаКота. Рецепти українською від Юльєтти)

Покрокове приготування

Просійте в миску дві склянки борошна. Додайте сіль, розпушувач, корицю.

До каструлі влийте воду, додайте цукор і мед. Нагрівайте суміш на невеликому вогню до розчинення цукру. Додайте соду, погашену оцтом чи лимонним соком.

Суміш почне пінитись. Зніміть її з вогню та влийте в борошно, перемішайте ложкою і додайте олію. Замісіть рідке тісто.

Вилийте тісто в форму, вистелену пергаментом. Прикрасьте очищеними шматочками яблука.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 50-55 хвилин до сухої дерев'яної шпажки.

Коли медівник з яблуками охолоне, притрусіть його цукровою пудрою. Смачного!

Насипний яблучний пиріг "Три склянки"

Інгредієнти (на склянку 250 мл):

1 склянка борошна

1 склянка цукру цукор

1 склянка манки

1 ч. л. з гіркою розпушувача

200 мл води вода

30 мл соняшникової олії соняшникова олії

Таким буде наш насипний пиріг (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Покрокове приготування

Змішайте в сухому посуді борошно, манку, цукор, розпушувач. Перемішайте. Розділіть на чотири частини.

Яблука почистіть і натріть на крупній тертці. Розділіть на три частини.

Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом і змастіть олією.

Викладіть чергуючи сухі інгредієнти та яблука. Розподіляйте і злегка притискайте.

Змішайте воду з олією й акуратно влийте на пиріг. Зробіть проколи виделкою, щоб розподілити рідину.

Відправте до розігрітої до 180 градусів духовки на 45 хвилин.

Готовий пиріг залиште охолонути і присипте цукровою пудрою. Смачного!

Пісна яблучна шарлотка

Складники:

300 г борошна

2 ч. л. розпушувача

0,5 ч. л. солі

180 г цукру

1 ч. л. ванільного цукру

180 мл води

75 мл соняшникової олії

4 яблука

Такою буде наша шарлотка (скріншот: YouTube/ТІАНА готувати просто)

Покрокове приготування

Просійте борошно і додайте до нього всі сухі компоненти: борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, розпушувач.

Додайте в суміш воду і олію, перемішайте до однорідності.

Додайте почищені й порізані три яблука, перемішайте. Вилийте суміш у вистелену пергаментом форму.

Зверху викладіть порізане тонкими дольками яблуко, посипте корицею.

Випікайте в розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин.

Готовий пиріг охолодіть і посипте цукровою пудрою. Смачного!