Три сильні молитви на Воздвиження Хреста Господнього: за Україну, здоров'я та щастя в родині

Молитва про здоров'я

Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої оздоровляє. Від могили життя твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує.

Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе! Помилуй мене, Господи, - я ж бо слабий, оздорови мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена... Гине тіло моє й моє серце, та Бог - скеля серця мого й моя доля навіки.

Я в ім'я Господа кличу: О Господи, визволи ж душу мою! Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний! Пильнує Господь недосвідчених, - став я недужий, та Він допоможе мені! Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті Ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих!

Господь очі живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних!

Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його!

Благословенний. Господь навіки. Амінь!

Як молитися про мир (ілюстрація: GettyImages)

Молитва за перемогу України

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу - Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого - архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Сильні молитви про зцілення (ілюстрація: freepik.com)

Як молитися за родину

Ласкавий Господи, Ісусе Христе. Який захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину: батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних. Пішли їм Ласку, щоб всім серцем любили Тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і всякого лиха. Подай згоду моїй родині, бо згода це великий Твій дар.

Допоможи її членам щиро любитися надприродною Божою любов’ю, яка осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в години смерти, щоб з Твоєї Ласки вийшли ми з цього світу та пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша Мати і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.