Три сильные молитвы на Воздвижение Креста Господня: за Украину, здоровье и счастье в семье

Молитва о здоровье

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его! Все проступки твои Он прощает, все болезни твои исцеляет. От могилы жизнь твою Он избавляет, Он милостью и милосердием тебя коронует.

Господи, выслушай молитву мою, и мольба моя да придет к Тебе! Помилуй меня, Господи, - я же слаб, исцели меня, Господи, ибо трепещут мои кости, и душа моя сильно встревожена... Погибает тело мое и сердце мое, но Бог - скала сердца моего и судьба моя на веки.

Я во имя Господа взываю: Господи, избавь же душу мою! Господь милостив и справедлив, и наш Бог милостив! Бережет Господь неопытных, - я стал немощным, но Он поможет мне! Возвратись, о душа моя, к своему отдыху, ибо Господь делает тебе хорошо, ибо от смерти Ты избавляешь душу мою, от слезы глаз мой, ногу мою от преткновения. Я буду ходить пред лицом Господним на живых землях!

Господь откроет глаза живым, Господь выпрямляет изогнутых, Господь милует праведных!

Господь любит боящихся Его, уповающих на милость Его!

Благословен. Господь навеки. Аминь!

Как молиться о мире (иллюстрация: GettyImages)

Молитва о победе Украины

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу нашу - Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші.

Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого - архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину-Україну.

Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Сильные молитвы об исцелении (иллюстрация: freepik.com)

Как молиться о семье

Милостивый Господи, Иисус Христос. Который захотел провести долгие годы Своей земной жизни в назаретской Семье, молю Тебя, благослови мою дорогую семью: отца, мать, братьев, сестер, всех свояков и кровных. Пошли им Благодать, чтобы всем сердцем любили Тебя, убереги от несчастий, дьявольских соблазнов и всякой беды. Пошли согласие моей семье, потому что согласие это великий Твой дар.

Помоги ее членам искренне любиться сверхъестественной любовью Божьей, которая ослаждает неприятности земной жизни. Будь с нами в часы смерти, чтобы из Твоей милости вышли мы из этого мира и пошли к Небу навеки прославлять Тебя. Мария, лучшая наша Мать и образец для каждой семьи, будь всегда с моей дорогой семьей. Аминь.