Три щоденні звички найщасливіших пар

Гармонійні стосунки, в яких окрім кохання присутні взаємоповага, розуміння, вміння чути та розуміння потреб один одного, не трапляються самі по собі. Це щоденна праця, яка комусь дається легше, комусь - важче. Але єтри щоденні звички, яких дотримуються найщасливіші пари.

І вони дуже прості, пише Telegram -канал Сексологія.

Звичка не засинати у сварці

Щасливі пари ніколи, навіть якщо сварка значна, не засинають, не вирішивши всі питання.

Навіть якщо питання суперечки дуже дуже складне, варто домовитися перенести його обговорення, а день завершити перемир'ям.

Якщо нехтувати таку звичку, зранку ви прокинетеся з тяжким відчуттям, що все погано і ймовірно почнете знову звинувачувати у всьому партнера

Звичка говорити про свої почуття

Розмовляти зі своїм партнером - це не просто нормально, а й необхідно для здорових стосунків.

Щасливі пари не накопичують у собі образи, не виказують їх іншими способами, такими, як відмовчування, злість, роздратування.

В гармонійних стосунках відсутній страх, що ви будете не почуті, або вас не так зрозуміють.

Звичка не порівнювати

Не варто дивитися на чужі стосунки та порівнювати їх зі своїми, бо зазвичай можна побачити ідеальні стосунки в інших, не знаючи всього закулісся і зробити неправильні висновки.

Якщо у вас є своє щастя, заздрити чужому ви не будете.