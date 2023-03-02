Три ежедневные привычки самых счастливых пар

Гармонические отношения, в которых кроме любви присутствуют взаимоуважение, понимание, умение слышать и понимание потребностей друг друга, не встречаются сами по себе. Это ежедневный труд, который кому-то дается легче, кому-то тяжелее. Но есть три ежедневных привычки, которых придерживаются самые счастливые пары.

И они очень просты, пишет Telegram -канал Сексология.

Привычка не засыпать в ссоре

Счастливые пары никогда, даже если ссора внушительна, не засыпают, не решив все вопросы.

Даже если вопрос спора очень сложный, стоит договориться перенести его обсуждение, а день завершить перемирием.

Если пренебрегать такой привычкой, утром вы проснетесь с тяжелым ощущением, что все плохо и вероятно начнете снова винить во всем партнера

Привычка говорить о своих чувствах

Разговаривать со своим партнером - это не просто нормально, но и необходимо для здоровых отношений.

Счастливые пары не накапливают в себе обиды, не выражают их другими способами, такими как отмалчивание, злоба, раздражение.

В гармоничных отношениях отсутствует страх, что вы будете не услышаны или вас не так поймут.

Привычка не сравнивать

Не стоит смотреть на чужие отношения и сравнивать их со своими, потому что обычно можно увидеть идеальные отношения у других, не зная всего закулисья и сделать неправильные выводы.

Если у вас есть свое счастье, завидовать чужому вы не будете.