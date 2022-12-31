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Які дві речі дійсно потрібні чоловікам від жінок. Все дуже просто

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Субота 31 грудня 2022 19:04
Які дві речі дійсно потрібні чоловікам від жінок. Все дуже просто Які речі дійсно потрібні чоловікам від жінок (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто-густо не зовсім зрозуміло, як чоловіки роблять свій вибір для довготривалих стосунків, і чому обирають саме цю жінку. Вона може не бути суперкрасунею з ідеальною фігурою, бути старшою за віком чи мати дітей від попередніх стосунків, але саме до неї він бігтиме ввечері з роботи.

Про це пише канал Telegram Сексологія по-українськи.

Все дуже просто

Фахівці зі стосунків вивели просту формулу: "Де секс і їжа - там дім".

Повсякденні турботи більшості чоловіків набагато важчі, ніж нам здається. Їм важче морально через тиск суспільства, що він здобувач, годувальник.

І коли вони приходять додому, їм хочеться бути впевненими, що їх там чекають, люблять. Приходячи додому, вони почуваються впевненіше, захищеніше.

Дім має пахнути їжею і сексом

Ні ваніллю, ні парфумами, а саме їжею і сексом. Тільки ці дві складові змусять його повертатися сюди регулярно.

А от відсутність одного з пунктів призведе до того, що чоловік обов'язково знайде собі пункт тимчасового розміщення. А за повної відсутності і їжі, і сексу, він взагалі змінить місце дислокації.

Тому цінуйте, любіть, плекайте своїх чоловіків, і не забувайте повторювати, як вам з ними пощастило, і що ви пишаєтеся тим, що він вибрав саме вас, щоб прожити життя.

Не бійтеся, що це може якимось чином принизити вашу гідність. Любіть, плекайте, кохайтеся, і відповідь не змусить на себе чекати.

Раніше ми писали, як не зіпсувати "перший раз" з новим партнером.

Крім того читайте, як виявити, що ваші стосунки приречені.

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