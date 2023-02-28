Вірні ознаки, що чоловік вас розлюбив

Чоловік, який любить, проявляє свої почуття тим, що захищає, допомагає і заявляє всьому світові, що ви - його жінка. Ось "три кити" чоловічого кохання, які красномовніші за слова. Проте іноді жінки починають сумніватися, коли бачать певні тривожні зміни в поведінці партнера. Коли ці сумніви дійсно мають підґрунтя?

Про це читайте далі в матеріалі Styler.

Ніжні слова, ласки, доторки почали його бісити

Якщо чоловік, який колись танув від вашого "зайчику", "котику", та й сам звав вас "сонечком", "коханою", раптом почав морщитися від такого, це може свідчити, що він до вас охолонув.

Річ не у вродженій чоловічій суворості, адже чоловіки, які і жінки, теж потребують пестощів. Поясненням може бути те, що він до вас збайдужів.

Він почав критикувати вашу зовнішність

Чоловік, який почав придиратися до складочок, зморшок чи натякати, що вам потрібно в зал чи зробити підтяжку, швидше за все не має глибоких почуттів до вас.

Якщо його не влаштовує ваша зовнішність - його не влаштовуєте і ви самі. І навіть якщо ви схуднете, пофарбуєтесь, чи вставите імпланти четвертого розміру, він все одно знайде до чого причепитися.

Він почав говорити про ваші недоліки на людях

Чоловік, який дійсно кохає, буде навпаки ідеалізувати вас у присутності інших людей,роблячи акцент на ваших перевагах.

Якщо ж у стосунках з'явилися привселюдні підколки, приниження, приховані під жартами, ви маєте насторожитися.

Його почали бісити ваші звички

Люблячі чоловіки будуть стійко терпіти, що ви годинами базікаєте з мамою по телефону, займаєте надовго ванну чи слухаєте сльозливі пісні.

Якщо він почав придиратися до вас через ваші звички, робити зауваження з приводу дрібниць, майте на увазі - щось між вами пішло не так.

Він не хоче слухати ваші розповіді і одкровення

Якщо люблячий чоловік знає, що вам дуже важливо висловитися, - він зробить над собою зусилля і уважно вислухає вас, навіть якщо йому ця тема зовсім нецікава.

Нелюблячий чоловік скоріш за все відмахнеться від вас, мовляв, нема часу, не до цього, або ж взагалі скаже, що йому це не цікаво.

Його дратують ваші сльози та переживання

Чоловіків насправді дратують сльози жінки, їм хочеться втекти далі і не бачити й не чути всього цього. Різниця в тому, що люблячий чоловік пересилить себе і буде вас заспокоювати і втішати.

Якщо він вас розлюбив, то просто проігнорує, або ще й кепкувати почне, мовляв, чого "нюні розпустила".

Ваші прохання перестали бути для нього важливими

Для люблячого чоловіка на першому місці завжди будуть прохання і бажання коханої (а не приятелів або далеких родичів). Насправді чоловікам подобається допомагати жінкам - це дає їм можливість відчути себе чоловіками.

Якщо ж саме безневинне прохання типу вкрутити лампочку, викликає у нього справжні труднощі чи роздратування, варто задуматися.

Він перестав ревнувати

Цілком природно, що закоханий чоловік починає нервувати, коли на вас звертає увагу інший "самець" (звісно, якщо ревнощі не виходять за рамки і не перетворюються на бурхливі сцени).

Але коли чоловік абсолютно байдужий до знаків уваги, які надають його жінці інші чоловіки, - це тривожна ознака, що означає - йому більше не хочеться боротися за вас.

Він більше не хоче вас захищати

Потреба захищати своїх близьких також є базовою для чоловіка. А бути захищеною - це природна потреба жінки. Тому цілком природно, що люблячий чоловік турбується, коли його кохана пізно повертається з роботи або знаходиться одна в незнайомому місці або компанії.

Тому, якщо ви не отримуєте від чоловіка захист і підтримку в складних ситуаціях (ви одна вночі їдете додому або заблукали в чужому місті, або на вас сильно накричав ваш начальник, а чоловікові все одно), це дуже погана ознака.